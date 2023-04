Zvolenčania zvíťazili v Spišskej Novej Vsi, séria play-off sa vracia pod Pustý hrad (video)

Spišská Nová Ves otvorila hru

Bojovali až do konca

8.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi nevyužili v piatkovomproti Zvolenčanom výhodu domáceho ľadu a možnosť získať dva postupové mečbaly. V bojovnom stretnutí podľahli bronzovému tímu z predchádzajúceho ročníka a tretiemu mužstvu z tohtoročnej základnej časti 1:3. Séria sa tak sťahuje pod Pustý hrad za vyrovnaného stavu 2:2.Podľa asistenta trénera HKM Zvolen Andreja Kmeča bolo dôležité, že hostia vo štvrtom zápase série skórovali ako prví. „Spišská Nová Ves musela otvoriť hru a my sme to využívali. Dnes sme chceli streliť viac ako jeden gól a to sa nám podarilo. Kontrolovali sme zápas, naše víťazstvo je zaslúžené. Keď niečo prešlo na brankára Trenčana, so všetkým si poradil, aj dnes nás podržal,“ povedal Kmeč pri mikrofóne RTVS.Hostia otvorili skóre už v 3. min po zásahu Václava Stupku, a hoci Martin Belluš v 13. min v presilovke vyrovnal, ešte pred prvou sirénou opäť získal Zvolenčanom náskok Joel Messner. Na začiatku druhej časti hry spečatil triumf hosťujúceho mužstva Dávid Mudrák. „Podali sme výborný tímový výkon. Bojovali sme až do konca. Konečne sa nám podarilo streliť góly, hneď dvakrát sme skórovali v prvej tretine,“ povedal útočník Radovan Bondra , na ktorého nadviazal obranca Dávid Mudrák: „Išli sme naplno každé jedno striedanie. Takto musíme hrať aj doma a uvidíme, čo bude ďalej.“Spišiakov po stretnutí mrzelo, že nezískali tretí bod v sérii. „Podľa mňa bol problém v tom, že sme od začiatku nehrali náš systém, ktorý nám prinášal úspech a víťazstvá. Nechali sme sa strhnúť hrou súpera a hrali rozhádzaný hokej hore-dole,“ tvrdil obranca Dávid Romaňák. „Nezačali sme tak, ako chceli, a potom sme sa do toho nevedeli dostať celý zápas. Na základe toho sme aj prehrali,“ skonštatoval zakončovateľ SNV Belluš.