Zvoliť kandidátov na sudcov ÚS je povinnosť poslancov, povedal Tomáš

Erik Tomáš Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Je povinnosťou poslancov urobiť maximum pre doplnenie potrebného počtu sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Po vystúpení predsedu ÚS SR Ivana Fiačana v parlamente to povedal poslanec Erik Tomáš (Smer-SD). To, či sa koalícia dohodla na konkrétnych menách kandidátov, je podľa jeho slov vecou Koaličnej rady. Zdôraznil, že voľba na septembrovej schôdzi parlamentu bude.skonštatoval v súvislosti s vystúpením predsedu ÚS Ivana Fiačana na stredajšom rokovaní parlamentu.Dodal, že verejnú voľbu Smer-SD nikdy nepodporí. Zopakoval, že ak verejná voľba nájde podporu väčšiny, strana k nej pristúpi. Na otázku, či už je v koalícii dohoda na menách odpovedal, že je to záležitosť Koaličnej rady.povedal. Zdravotný stav predsedu Smeru-SD Roberta Fica komentovať nechcel.Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v stredu oznámil, že termín voľby kandidátov povie v piatok (20. 9.), pravdepodobne však bude v stredu (25. 9.) alebo štvrtok (26. 9.) o 17.00 h. Pri hlasovaní o spôsobe voľby budú mať poslanecké kluby podľa jeho slov voľné ruky. Zároveň potvrdil, že Fico sa v stredu ospravedlnil z účasti na rokovaní parlamentu pre práceneschopnosť. Avizoval tiež, že vo štvrtok (19. 9.) alebo v piatok (20. 9.) bude Koaličná rada.Predseda ÚS Ivan Fiačan v stredu v pléne NR SR apeloval na poslancov, aby na aktuálnej schôdzi zvolili potrebný počet kandidátov. Zdôraznil potrebu zabezpečiť riadny chod tohto ústavného orgánu. Poukázal pri tom na nefunkčnosť súdu a množiace sa nevybavené podania a nepridelené spisy.Poslanci majú kandidátov na sudcov ÚS SR voliť na aktuálnej septembrovej schôdzi, vyberať budú zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu. Snemovni sa stále nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov. Zvoliť by mali ešte štyroch.