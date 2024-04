Zvýšenie finančnej pomoci pri záplavách či požiaroch je bližšie k schváleniu, poslanci posunuli novelu do druhého čítania

18.4.2024 (SITA.sk) - Zvýšenie maximálnej sumy humanitárnej pomoci pri živelných pohromách z 800 eur na 1 500 eur je o krok bližšie k schváleniu.Poslanci totiž posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dotáciách, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR . Parlament pritom o legislatíve rokuje zrýchlene. V prípade schválenia nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.„Cieľom návrhu je zvýšiť mieru humanitárnej pomoci štátu obyvateľstvu v prípade živelných alebo iných mimoriadnych udalostí, napríklad ide o záplavy, víchrice, prívalové dažde, zemetrasenie, krupobitie, požiar alebo výbuch, pri ktorých dochádza k rozsiahlym škodám na majetku a zdraví,“ uviedol rezort práce v materiáli. Zároveň by sa malo umožniť poskytovať humanitárna pomoc aj opakovane.Ministerstvo chce taktiež novelou zvýšiť maximálnu dotáciu na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb z 20-tisíc eur na 150-tisíc eur v príslušnom rozpočtovom roku.„Finančne sa podporia aktivity a činnosti, ktoré posilňujú ochranu ľudských práv obetí a domáceho a partnerského násilia, a to poskytovaním bezpečného ubytovania, psychologického a právneho poradenstva, pomoci pri traume, psychoterapie a podpornej terapie ako aj špecializovaných pedagogických služieb pre deti, ktoré sú buď obeťami alebo svedkami násilia," upresnil rezort.