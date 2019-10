Zvýšenie minimálnej mzdy podľa pekárov zasiahne stabilitu sektora

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 3. októbra (TASR) - Pekári vnímajú schválené zvýšenie minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur ako bezohľadný zásah do stability potravinárskeho sektora. Podľa nich návrh nariadenia nereflektuje stav potravinárskeho odvetvia a je prijaté bez akéhokoľvek vyčíslenia vplyvov na podnikateľský sektor.Pekári upozorňujú na to, že napriek ekonomickej nestabilite odvetvia boli za obdobie posledných dvoch rokov nútení znášať opakované a podstatné zvyšovanie mzdových nákladov, pričom nedostali možnosť tieto zvýšené náklady kompenzovať do podoby zvýšenia cien.uviedla v stanovisku pre médiá predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.Zároveň pekári uviedli, že opakovane žiadali predsedu vlády o osobné stretnutie a navrhovali aj kompenzačné opatrenia v podobe zmiernenia legislatívnych dosahov sociálneho balíčka, avšak táto iniciatíva ostala podľa nich bez akejkoľvek odozvy.skonštatovala Lopúchová.Slovenskí pekári upozorňujú na to, že sú jedni z mála výrobcov, ktorí nemali možnosť presunúť výrobu z príplatkovo exponovaných časov do štandardných pracovných hodín.upozornila na to Lopúchová. V pekárenskom priemysle je až 81 % odpracovaných hodín zaťažených uvedenými príplatkami. Podľa zväzu pekárov sa Slovensko nevyhne opätovnému a veľmi zásadnému zdraženiu vstupných cien. Podľa predstaviteľov zväzu by však stačilo prijať spolu s minimálnou mzdou aj jednoduché kompenzačné opatrenia, ktoré by umožnili pekárom postupne stabilizovať svoje odvetvie. "dodala Lopúchová.