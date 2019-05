Zvýšenie rodičovského príspevku by malo byť bez špeciálnych podmienok

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 7. mája (TASR) - Zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku. Zvýšenie by malo stáť približne 145 miliónov eur a malo by byť bez špeciálnych podmienok na nárok. V utorok to vyčíslil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Ministerstvo práce sa v súčasnosti sústredí na prípravu návrhu zákona na zvýšenie rodičovského príspevku.uviedol Richter. Pracujúcim matkám pred materskou by mal vzrásť príspevok približne o 150 eur a nepracujúcim rodičom o 50 eur.Z hľadiska nastavenia tohto opatrenia by zvýšenie malo byť bez špeciálnych obmedzení pri nároku na čerpanie.vysvetlil Richter.Minister práce tiež doplnil, že dvojúrovňové nastavenie rodičovského príspevku nebude protiústavné, keďže už v minulosti to potvrdil Ústavný súd. "" myslí si Richter.Či sa bude rodičovský príspevok pravidelne zvyšovať v súvislosti s výškou životného minima, je zatiaľ otázne.priblížil Richter s tým, že by sa aj podľa európskych odporúčaní mal dostať na úroveň 60 % minimálnej mzdy. "" avizoval Richter.Šéf rezortu práce si od vyššieho príspevku sľubuje vyššiu motiváciu pre mladé rodiny mať deti.dodal Richter.