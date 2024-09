Zvýšením daňového zaťaženia firiem poklesnú domáce aj zahraničné investície, upozorňuje šéf únie zamestnávateľov

Vyššie dane, väčšia medzera

Tri opatrenia vo výdavkoch

25.9.2024 (SITA.sk) - Zvýšenie daňového zaťaženia firiem so sebou prináša menšiu pravdepodobnosť investícií lokálnych podnikateľov ako aj príchodu zahraničných investorov na Slovensko.V súvislosti s predstaveným konsolidačným balíčkom to v rozhovore pre agentúru SITA uviedol prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga . Zároveň upozornil na existenciu tzv. daňovej medzery.„Štát si vypočíta, koľko peňazí môže vybrať určitými opatreniami, zvýšením daní, zavedením nových daní, ale ten svet sa nejak prispôsobí a na konci dňa, napokon štát vyberie menej. Ekonómovia jasne hovoria, že čím vyššie daňové zaťaženie, tým je medzera väčšia," skonštatoval.V súvislosti s konsolidačným balíčkom taktiež upozornil, že zamestnávateľské organizácie neboli pri jeho vzniku a nikto s nimi jednotlivé opatrenia nekonzultoval.„Je nám ľúto, že sme nemohli byť súčasťou príprav. Chápem, že mnohokrát sa niečo udržiava pod pokrievkou čím dlhšie, ale pokiaľ sa to týka konkrétnych podnikateľov, zamestnávateľov a ľudí, tak si myslím, že konzultácie by boli osožné," zhodnotil.Samotní zamestnávatelia si podľa Kiraľvargau uvedomujú nutnosť konsolidácie verejných financií, väčšinu opatrení ale vidia na strane príjmov.V rámci výdavkovej časti identifikovali dokopy tri opatrenia, a to zníženie mzdových výdavkov na štátny aparát, zrušenie rodičovského dôchodku a zásah do valorizácie platov zdravotníkov.Tie by mali dokopy priniesť úsporu na úrovni približne 670 miliónov eur. Zároveň sa ale štát chystá v rámci príjmových opatrení vybrať až sumu na úrovni 2,4 miliardy eur.