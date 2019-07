Zvýši sa ochrana pred zlým zaobchádzaním s osobami pozbavenými slobody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) – Verejný ochranca práv, ale aj komisár pre deti a osoby so zdravotným postihnutím bude mať právomoc systematicky navštevovať miesta, kde sa nachádzajú osoby s obmedzenou slobodou, či už v dôsledku trestnej činnosti, podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, ale taktiež aj azylového režimu či odkázanosti na poskytovanú starostlivosť. Vyplýva to z návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhy noviel z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR sú momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).V pôsobnosti ombudsmana budú systematické návštevy väzníc, detenčných zariadení, policajných ciel či zariadení na zaistenie cudzincov. Komisár pre deti bude mať na starosti systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať deti obmedzené na slobode vrátane zariadení, v ktorých sa vykonáva ochranné liečenie, ústavná výchova alebo ochranná výchova. Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zameria na miesta, kde sú umiestnené dospelé osoby so zdravotným hendikepom, taktiež na miesta, v ktorých sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať seniori obmedzení na slobode v dôsledku odkázanosti na poskytovanej starostlivosti a zariadenia, v ktorých sa vykonáva ochranné liečenie.Cieľom legislatívnych úprav je posilniť ochranu osôb s obmedzenou slobodou pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a iným zlým zaobchádzaním. Novela vychádza z úlohy vytvoriť národný preventívny mechanizmus, ktorý predpokladá dvojpilierový systém kontroly (národný a medzinárodný) zaobchádzania s osobami pozbavenými osobnej slobody, definovaný v Opčnom protokole OSN k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.informuje v dôvodovej správe rezort spravodlivosti.objasňuje MS.Systém má okrem samotnej kontrolnej funkcie pomáhať pri náprave zistených nedostatkov, pri formulovaní štandardov a odporúčaní.Novelizované zákony majú platiť od 1. januára 2021.