Zvýšiť účasť v eurovoľbách môže kampaň, zapájajú sa aj influenceri

Na snímke europarlament.

Brusel/Bratislava 5. apríla (TASR) - Zvýšiť účasť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP) má komunikačná kampaň s názvom Tentoraz idem voliť. Zapisujú sa do nej ľudia, ktorí chcú podporiť európsku myšlienku a šíriť ju ďalej, vysvetlila Soňa Mellak z Kancelárie EP. Na Slovensku sa do tejto kampane zapájajú aj tzv. "influenceri", aby oslovili najmä mladých ľudí. Slovensko malo v posledných eurovoľbách v roku 2014 najnižšiu účasť spomedzi krajín EÚ, hlasovať prišlo 13,05 percenta voličov.Do iniciatívy sa doteraz zapojilo viac ako 200.000 Európanov, z toho asi 7500 Slovákov. Verejnosť sa môže zaregistrovať na webe tentorazidemvolit.eu, kde nájde informácie o podujatiach, ako aj o tom, prečo je potrebné ísť voliť.priblížila Mellak, pričom dobrovoľníkov je podľa nej na Slovensku zatiaľ zhruba 500. Kampaň je podľa zastupujúceho riaditeľa Kancelárie EP Dionýza Hochela nestranícka. Zameriava sa na dve skupiny nevoličov. Ide o mladých vo veku od 18 do 24 rokov, druhou skupinou sú živnostníci a podnikatelia.Kancelária EP na Slovensku oslovila do kampane známe tváre - "influencerov" a youtuberov, ktorí podľa Mellak vedia najlepšie mladým vysvetliť, že Európa nemusí byť niečo nudné a môže byť zaujímavou témou aj pre nich.doplnila s tým, že na Slovensku pred piatimi rokmi hlasovalo v eurovoľbách len šesť percent mladých.Moderátor Matúš Krnčok cíti spoločenskú zodpovednosť, vzhľadom na svoj dosah chce vplývať na ľudí aj pozitívne, napríklad tým, aby sa zapojili do eurovolieb. "vysvetlil Krnčok s tým, že mnoho ľudí má skreslené informácie o tom, ako sa EÚ správa k Slovensku.Ľudia by si mali vážiť, že Slovensko je v centre európskeho priestoru, ísť voliť v eurovoľbách je dôležité, tvrdí moderátor Matej "Sajfa" Cifra. "uviedol. "upozornil.Kancelária EP pripravuje spolu so zastúpením EK debatnú roadshow po 15 krajských a okresných mestách po Slovensku. Pripravujú tiež simulované voľby do EP na 200 stredných školách v rámci celého Slovenska, kde budú študenti voliť aktuálnych kandidátov do EP.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.