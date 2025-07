Zvyšovanie daní z cigariet a tabaku v Európe podľa analytika vytvára ideálne podmienky na rozvoj čierneho trhu

Zvýšený podiel nelegálneho predaja

Nedochádza k výraznému poklesu fajčiarov

Varuje pred možnými následkami

15.7.2025 (SITA.sk) - Zvyšovanie daní z cigariet a tabaku v Európe, ktoré politici často odôvodňujú bojom proti fajčeniu a ochranou verejného zdravia, vytvára v skutočnosti ideálne podmienky pre rozvoj čierneho trhu. Upozorňuje na to analytik INESS Radovan Ďurana na základe štúdie 'Cenová dostupnosť a nelegálny predaj cigariet v Európe'.Na papieri vyzerá tabaková politika podľa jeho slov veľmi lákavo. „Zvýšime dane, cigarety zdražejú, ľudia prestanú fajčiť. Menej rakoviny, viac zdravia, vyšší daňový výnos - všetci spokojní. V takomto výpočte sa však zabúda na alternatívne možnosti a ľudské motivácie. Ukazuje sa, že dobré úmysly vlád vybrať viac na daniach a znížiť počet fajčiarov často končia úplne opačne. Prázdnou štátnou kasou a posilneným organizovaným zločinom," uviedol Ďurana.Podľa údajov z prieskumu 'empty pack survey', ktorý skúma pôvod odhodených krabičiek od cigariet v členských štátoch EÚ a vo Veľkej Británii, platí, že čím vyššia je cena cigariet, tým väčší je podiel nelegálneho predaja.„Korelácia medzi cenou cigariet a veľkosťou čierneho trhu je veľmi silná. Tam, kde cena krabičky cigariet dosahuje 12 až 15 eur, ako vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii, je čierny trh najväčší. Naopak, v krajinách ako Bulharsko či Rumunsko, kde krabička stojí približne tri eurá, je nelegálny predaj podstatne nižší," konštatuje Ďurana.Rozhodujúci je podľa neho priestor na zisk. „Kde sú legálne cigarety lacnejšie, pašeráci a falšovatelia majú menší dôvod riskovať. Vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii je, naopak, rozdiel medzi legálnou a nelegálnou cenou veľký. To vytvára silnú motiváciu pre čierny trh," uvádza analytik. Zvyšovanie daní z cigariet už podľa neho neplní svoj účel.„V krajinách so stále vyššími daňami na tabak nedochádza k úmernému poklesu počtu fajčiarov. Naopak, veľká časť spotreby sa presúva na čierny trh," upozorňuje Ďurana. Príkladom je Veľká Británia, kde sa medzi rokmi 2021 a 2024 legálny predaj cigariet znížil o vyše 40 %, no počet fajčiarov klesol len veľmi mierne.Podľa Ďuranu rozhodujúcim faktorom nie je úroveň korupcie, ale cena cigariet. „Pašovanie cigariet je zločin, ktorý sa riadi jednoduchou kalkuláciou. Ak je možné zarobiť viac, čierny trh rastie," skonštatoval Ďurana.Zároveň varuje pred možnými dôsledkami. Európa ešte podľa neho nezažila rozsiahlu tabakovú vojnu o teritóriá ako v Austrálii, kde bolo viac ako 200 tabakových obchodov zapálených a niekoľko ľudí zavraždených.„Násilie je však neoddeliteľnou súčasťou organizovaného zločinu a európski politici by si mali dať pozor, aby neprilievali olej do ohňa," dodal analytik.