Airbnb čaká v ČR výrazná zmena pravidiel

Praha 12. októbra (TASR) - Majitelia bytov v Česku, ktorí trvale prenajímajú izby prostredníctvom internetových služieb typu Airbnb alebo Booking.com, by sa mali začať pripravovať na zmenu pravidiel, predovšetkým pri platení dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov. Uvádza to Generálne finančné riaditeľstvo v správe, ktorú vydalo v stredu 11. októbra.píše riaditeľstvo v správe. Týka sa to však sústavne poskytovaného ubytovania, nie občasnej ponuky.Podľa finančnej správy ide najmä o platenie DPH. Tí majitelia bytov, ktorí už sú platcami DPH v rámci inej podnikateľskej činnosti, sú tak povinní odvádzať daň aj z poskytovania ubytovania.Zmena sa však týka aj tých, ktorí nie sú platcami DPH. Tržby za ubytovanie sa podľa finančnej správy započítavajú do tzv. zákonného obratu pre povinnú registráciu DPH. To znamená, že kto na tržbách za ubytovanie presiahne v priebehu roka 1 milión Kč (takmer 38.642 eur), musí sa zaregistrovať ako platca DPH. Inak bude jeho podnikanie nezákonné.(1 EUR = 25,879 CZK)