Americká filmová akadémia už nepočíta s producentom Weinsteinom

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Los Angeles 15. októbra (TASR) - Americká filmová akadémia na svojom mimoriadnom sobotnom zasadaní v Los Angeles vylúčila zo svojich radov filmového producenta Harveyho Weinsteina.Podľa agentúry AP, ktorá o tom informovala, ide o bezpredecentný krok akadémie. Došlo k nemu po tom, ako denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - o Weinsteinovi napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek.Americká Akadémia filmového umenia a vied, ktorá každoročne rozhoduje o udelení prestížnych cien Oscar, vo svojom krátkom vyhlásení napísala, že týmto svojím bezprecedentným krokom vysiela posolstvo, že so "správaním sa ako sexuálny predátor je vo filmovom priemysle koniec".Weinsteina minulý týždeň prepustili aj z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom a ktorá sa teraz snaží prežiť tento škandál.V stredu prišiel Weinstein o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA.Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.Samotný Weinstein všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta.Donedávna vplyvný a úspešný hollywoodsky producent bol členom americkej filmovej akadémie viac ako 20 rokov. Jeho spoločnosťou produkované snímky získali spolu 81 prestížnych cien Oscar v rôznych kategóriách. V piatich prípadoch išlo o najcennejšiu kategóriu - najlepší film, práve v nej si za Zamilovaného Shakespeara prevzal cenu ako producent i samotný Weinstein.