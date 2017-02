Anglický pesničkár Fink sa vracia do Bratislavy

Fink Foto: Koolfabrik Foto: Koolfabrik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Fin Greenall, anglický pesničkár a hudobník, známejší pod pseudonymom Fink, sa po nedávnom vydaní Fink's Sunday Night Blues Club Vol. 1 vráti k štúdiovým albumom. So spolukapelníkmi Timom Thorntnom a Guyom Whittakerom (a špeciálnymi hosťami) pripravil už ôsmu nahrávku, ktorú počas európskeho jesenného turné predstaví aj v bratislavskom klube MMC. Koncert sa uskutoční 14. októbra.Jesenná návšteva Bratislavy nebude Finkovou premiérou na Slovensku. V posledných rokoch sa v meste na Dunaji predstavil dvakrát, najprv na mestskom festivale BA City Beats po boku kapely James či speváka Johna Newmana v roku 2014 a následne aj počas európskeho turné, ktoré v roku 2015 sprevádzalo vydanie jeho posledného albumu Hard Believer.Fink, ktorý začínal s elektronickou hudbou a DJ-ingom, sa postupne vypracoval na jedného z najzaujímavejších pesničkárov súčasnosti. Vo svojej tvorbe kombinuje prvky folkovej hudby, bluesu a minimalistických orchestrálnych aranžmánov. Je zaujímavým menom v inak prevažne elektronickom zozname interpretov anglického vydavateľstva Ninja Tune a okrem siedmich štúdiových albumov vydal aj dve koncertné nahrávky, ktoré zachytávajú jeho pozoruhodné živé vystúpenia. Jemné a emotívne Finkove kompozície boli tiež použité v mnohých televíznych seriáloch (NCIS, Suits, Blacklist a pod.), podieľal sa aj na tvorbe soundtracku k filmu 12 rokov otrokom.Spomedzi jeho štúdioviek je komerčne najúspešnejšia ostatná Hard Believer, ktorá sa po vydaní v anglických indie rebríčkoch dostala na tretie miesto. Obsahovala Finkovu najpočúvanejšiu skladbu Looking Too Closely, ktorá na YouTube mala viac ako päť miliónov zhliadnutí a na Spotify si ju vypočulo už takmer 25 miliónov ľudí. Nemožno však zabudnúť ani na staršie skladby ako This Is The Thing a Perfect Darkness, ktoré ilustrujú vývoj Finkovho zvuku, posun od jemných vybrnkávačiek na španielke až ku komplexným a majestátnym skladbám, ktoré si žiadali aj sláčikové časti.Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk. TASR informoval Alex Čerevka, PR manažér koncertu.