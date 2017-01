Armani predviedol pred desiatimi rokmi prvú on-line módnu prehliadku

Talainsky módny návrhár Giorgio Armani (uprostred) pózuje s manekýnmi, ilustračná snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Paríž/Bratislava 23. januára (TASR) - Taliansky módny návrhár Giorgio Armani predviedol pred desiatimi rokmi 24. januára 2007 prvú módnu prehliadku, ktorá bola prístupná aj on-line. Privé Spring/Summer 2007 fashion show vo francúzskom Paríži bola dostupná prostredníctvom internetu.skonštatoval vtedy majster krásy, keď s mondénnym gestom pozval do sveta vyvolených aj prostých surferov. Tí mohli módnu prehliadku sledovať doma i prostredníctvom mobilu.Na defilé do parížskeho Múzea moderného umenia boli pozvané herečky ako Katie Holmesová, Cate Blanchettová, Rachel McAdamsová a Rosamund Pikeová.Na predvádzacom móle sa manekýnky prešli v prevažne trblietavých módnych kreáciách nesymetrického strihu. Boli to kostýmy so sukňami po kolená, koktailové šaty s odhalenými ramenami aj dramatickými výstrihmi a vzdušné večerné róby z metrov ľahulinkého šifónu so závojmi.S menom Giorgio Armani sa spája jedinečný štýl, prvotriedna kvalita a čisté línie elegantných odevov. Módny návrhár sa narodil 11. júla 1934 v talianskom meste Piacenza. Do módneho sveta naplno vstúpil vo veku 27 rokov (1961) ako dizajnér jednej značky, pre ktorú mal vytvoriť mužskú kolekciu. Čoskoro zistil, že sú to jeho prepracované modely, ktoré priťahujú zákazníkov, a preto sa rozhodol založiť vlastnú značku nesúcu jeho meno.S partnerom Sergiom Galeottim založili v roku 1974 spoločnosť Armani S.p.A. ponúkajúcu oblečenie pre mužov a od roku 1975 aj pre ženy. O rok neskôr vytvoril Armani prelomovú kolekciu s voľnými sakami, ktorá priniesla do módy nové chápanie elegancie. Módni odborníci a kritici sa rozplývali nad prechodom od prísne určených línii k príťažlivejším voľným formám pri zachovaní trendov aj kvality. V roku 1982 sa taliansky módny mág stal prvým návrhárom po Christianovi Diorovi, ktorý sa objavil na titulnej stránke časopisu Time.Medzinárodný úspech dosiahol Armani obliekaním významných hollywoodskych hviezd nielen na červený koberec, ale aj vo viacerých filmových hitoch. Vytvoril garderóbu pre Richarda Gerea vo filme Americký gigolo (1980), alebo kostýmy pre Christiana Balea v batmanovke Temný rytier (2008).Okrem unikátnej tvorby však treba spomenúť aj iné povšimnutiahodné činy Giorgia Armaniho. Ako prvý módny návrhár odmietol na svoje prehliadky angažovať príliš štíhle modelky a týmto spôsobom významne podporil boj proti ženskej anorexii.