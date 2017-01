O prestížneho Oscara zabojuje až deväť filmov

Prehľad nominácií na Oscara:

Najlepší film:

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Réžia:

Adaptovaný scenár:

Pôvodný scenár:

Najlepší cudzojazyčný film:

Najlepší dokumentárny film:

Animovaný film:

Najlepšia pôvodná filmová pieseň:

Najlepšia pôvodná filmová hudba:

Kamera:

Kostýmy:

Masky:

Strih:

Výprava:

Strih zvuku:

Mix zvuku:

Vizuálne efekty:

Najlepší krátky animovaný film:

Najlepší hraný krátky film:

Najlepší krátky dokumentárny film:

Prehľad nominácií na Oscara.La La LandMoonlightMiesto pri moriPrvý kontaktHell or High WaterLionSkryté číslaHacksaw Ridge: Zrodenie hrdinuFencesCasey Affleck - Miesto pri moriDenzel Washington - FencesRyan Gosling - La La LandViggo Mortensen - Toto je náš svetAndrew Garfield - Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinuJeff Bridges - Hell or High WaterMahershala Ali - MoonlightDev Patel - LionLucas Hedges - Miesto pri moriMichael Shannon - Nočné zvieratáEmma Stone - La La LandNatalie Portman - JackieMeryl Streep - Božská FlorenceIsabelle Huppert - ElleRuth Negga - LovingViola Davis - FencesNaomie Harris - MoonlightNicole Kidman - LionMichelle Williams - Miesto pri moriOctavia Spencer - Skryté číslaDamien Chazelle - La La LandBarry Jenkins - MoonlightKenneth Lonergan - Miesto pri moriDenis Villeneuve - Prvý kontaktMel Gibson - Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinuBarry Jenkins, Tarell Alvin McCraney - MoonlightLuke Davies - LionEric Heisserer - Prvý kontaktAugust Wilson - FencesAllison Schroeder, Theodore Melfi - Skryté číslaKenneth Lonergan - Miesto pri moriDamien Chazelle - La La LandTaylor Sheridan - Hell or High WaterYorgos Lanthimos, Efthymis Filippou - HomárMike Mills - 20th Century WomenNemecko: Toni Erdmann (réžia: Maren Ade)Irán: Klient (réžia: Asghar Farhadi)Švédsko: Muž menom Ove (réžia: Hannes Holm)Dánsko: Pod pieskom (réžia: Martin Zandvliet)Austrália: Tanna (réžia: Bentley Dean, Martin Butler)Oheň na moriI Am Not Your NegroO.J.: Made in America13thLife, AnimatedZootropolisKubo a kúzelný mečVaianaJa ako TekvičkaČervená korytnačkaCity of Stars - La La LandAudition (The Fools Who Dream) - La La LandCan’t Stop the Feeling! - TrolloviaHow Far I'll Go - VaianaThe Empty Chair - Jim: The James Foley StoryJustin Hurwitz - La La LandDustin O'Halloran, Hauschka - LionNicholas Britell - MoonlightMica Levi - JackieThomas Newman - PasažieriLinus Sandgren - La La LandJames Laxton - MoonlightBradford Young - Prvý kontaktGrieg Fraser - LionRodrigo Prieto - MlčanieColleen Atwood - Fantastické zvery a ich výskytMadeline Fontaine - JackieConsolata Boyle - Božská FlorenceMary Zophres - La La LandJoanna Johnston - SpojenciJednotka samovrahovMuž menom OveStar Trek: Do neznámaLa La Land - Tom CrossMoonlight - Joi McMillon, Nat SandersPrvý kontakt - Joe WalkerHacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu - John GilbertHell or High Water - Jake RobertsLa La Land - Sandy Reynolds-Wasco, David WascoFantastické zvery a ich výskyt - Stuart Craig, Anna PinnockPrvý kontakt - Patrice Vermette, Paul HotteAve, Caesar! - Jess Gonchor, Nancy HaighPasažieri - Guy Hendrix Dyas, Gene SerdenaLa La LandHacksaw Ridge: Zrodenie hrdinuPrvý kontaktDeepwater Horizon: More v plameňochSullyLa La LandHacksaw Ridge: Zrodenie hrdinuPrvý kontaktRogue One: A Star Wars Story13 hodín: Tajní vojaci z BengháziDeepwater Horizon: More v plameňochRogue One: A Star Wars StoryKniha džungleDoctor StrangeKubo a kúzelný mečBlind Vaysha - Theodore UshevBorrowed Time - Andrew Coats a Lou Hamou-LhadjPear Cider And Cigarettes - Robert Valley a Cara SpellerPearl - Patrick OsborneČvirik - Alan Barillaro a Marc SondheimerEnnemis Intérieurs - Sélim AzzaziLa Femme et le TGV - Timo von Gunten a Giacun CaduffSilent Nights - Aske Bang a Kim MagnussonSing - Kristof Deák a Anna UdvardyTimecode - Juanjo Giménez PeňaExtremis - Dan Krauss4.1 Miles - Daphne MatziarakiJoe’s Violin - Kahane Cooperman a Raphaela NeihausenWatani: My Homeland - Marcel Mettelsiefen a Stephen EllisThe White Helmets - Orlando von Einsiedel a Joanna Natasegara