Barnier: Ani piate kolo rokovaní o brexite nepriniselo výrazný posun v

Brusel 12. októbra (TASR) - Vyjednávačom Európskej únie a Spojeného kráľovstva sa ani v piatom kole rokovaní o brexite, ktoré sa dnes skončilo v Bruseli, nepodarilo dosiahnuť. Uviedol to hlavný vyjednávač Európskej komisie (EK) pre brexit Michel Barnier počas spoločnej tlačovej konferencie s britským ministrom pre brexit Davidom Davisom.oznámil Barnier pred novinármi.Piate kolo rokovaní medzi Bruselom a Londýnom ozačalo v pondelok (9.10.) a bolo posledným pred októbrovým summitom EÚ, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň (19.-20.10.).Barnier pri tejto príležitosti vyjadril znepokojenie nad tým, že rokovania o finančnom vyrovnaní medzi Britániou a EÚ, čiže o britskej "faktúre" za opustenie Únie, sa dostali do "slepej uličky".skonštatoval Barnier.Hlavný vyjednávač EÚ však vzápätí vyjadril nádej, že do konca roka, v nasledujúcich dvoch mesiacoch, je ešte možné dosiahnuť rozhodujúci pokrok v prvej fáze rokovaní vzhľadom na to, že existuje dostatočná politická vôľa.Britská strana očakáva, že šéfovia vlád a štátov na októbrovom summite v Bruseli rozhodnú o tom, že bol dosiahnutý dostatočný pokrok na začatie druhej fázy rokovaní o brexite - rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Taký bol pôvodný scenár, avšak predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok (10.10.) vyhlásil, že rokovania o brexite nepokročili dostatočne na to, aby sa diskusie o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou uskutočnili skôr než na summite EÚ v decembri.