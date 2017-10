Bratislavské jazzové dni 2017 ukončil Američan Cory Henry

Na snímke skupina Vertigo vystupuje na 43. ročníku medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2017 v Bratislave 21. októbra 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke skupina Vertigo vystupuje na 43. ročníku medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2017 v Bratislave 21. októbra 2017. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 23. októbra (TASR) – Po tretíkrát namierili v nedeľu (22.10.) fanúšikovia špičkového jazzu kroky do Incheba arény, kde tretím, záverečným dňom pokračoval 43. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2017. Predstavili sa domáce zoskupenie Eugena Vizváryho, americká speváčka Shayna Steele a americká formácia Cory Henry & The Funk Apostles.Eugen Vizváry s kapelou ponúkol projekt For Jaco, jeden z najúspešnejších slovenských jazzových albumov z roku 2016. Druhý album skladateľa, aranžéra a klaviristu Eugena Vizváryho je venovaný Jacovi Pastoriousovi. Skladby z tohto albumu doplnil aj vlastnými kompozíciami. Na pódiu sa zišla partia známych domácich muzikantov a interpretov, speváčka Anita Soul, bubeník David Hodek, basgitaristi Juraj Griglák a Róbert Vizváry, gitarista Michal Bugala. Mená, ktoré garantujú vysoko profesionálny výkon, čo potvrdili aj v nedeľu večer.Americká speváčka Shayna Steele odštartovala sólovú kariéru pred troma rokmi. Predtým pôsobila vyše desať rokov v americkej špičke sprievodných a hosťujúcich vokalistiek. Napriek jazzovému a bluesovému hudobnému pozadiu prvá jej sláva prišla s Mobyho elektronickými hitmi, v ktorých sa objavil jej silný a výrazný hlas. Najväčším spoločným hitom je Disco Lies, ktorý sa v roku 2008 dostal na prvé miesto americkej tanečnej hitparády. Jej sólový album Rise z roku 2014 zožal úspech kritiky aj poslucháčov. V Bratislave predviedla špičkový spevácky výkon, podporený výborným výkonom sprievodnej kapely. Záverečný aplauz a standing ovation bol viac ako zaslúžený.Finále celého festivalu patrilo formácii Cory Henry & The Funk Apostles, ktorá je momentálne najvychytenejšou americkou koncertnou jazzfunkovou kapelou. Kapelník Cory Henry je talentovaný multiinštrumentalista, podľa hodnotení odborníkov je špičkový v hre na Hammond organe a výborný aj ako spevák. Cory Henry získal dve ocenenia Grammy ako zakladateľ legendárnych Snarky Puppy. V Bratislave už koncertoval na "jarných džezákoch" v roku 2016. On a sprievodná kapela s dvoma vokalistkami len potvrdili chýr, ktorý túto formáciu predchádzal. V jazzfunkovej úprave zazneli aj hity Stayin' Alive od Bee Gees či Proud Mary od amerických Creedence Clearwater Revival. Elegantný záver trojdňového podujatia, aj s tancovačkou divákov pri prídavku.Vystúpením Corryho Henryho však tohtoročné Bratislavské jazzové dni 2017 nekončia. Bonusom zo strany organizátorov bude koncert u nás už dobre známeho muzikanta Marcusa Millera v nedeľu 29. októbra v bratislavskom Ateliéri Babylon."Snažíme sa nedeľný program koncipovať tak, aby tu bolo veselo. Chvíľu to nevyzeralo, že to tak bude. Ale nakoniec sa to predsa len prelomilo. Cory a jeho hudobníci sú nato zvyknutí a publikum provokujú. Sobota aj nedeľa boli výborné, nedá sa nič vytknúť, hrali presne to, čo sme očakávali, a mnohí ho aj predčili. Dnes bol veľmi dobrý deň, boli traja interpreti, všetci výborní. Shayna Steele a Cory Henry sú tá istá škola, obaja mi povedali to isté, ona spieva od dvoch rokov, on hrá na organe od dvoch rokov," zhodnotil tretí deň pre TASR organizátor festivalu Peter Lipa.