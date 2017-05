Časť opozície žiada neschváliť novelu o vyvlastňovaní, Érsek jej verí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. mája (TASR) – Vážení poslanci vládnej koalície, prosím vás, uvedomte sa, zobuďte sa. Máte si ctiť zákony, máte si ctiť ústavu - takto dnes apeloval na vládnych zákonodarcov poslanec opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Ján Marosz. Žiadal ich, aby neprelomili veto prezidenta pri novele zákona, ktorá umožňuje práce na pozemkoch pod diaľnicami ešte predtým, ako sa ukončí ich vyvlastňovanie.Prezident Andrej Kiska dnes totiž vrátil Národnej rade (NR) SR novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest a navrhol, aby ju parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok. Schválený zákon podľa hlavy štátu predstavuje významný zásah do základného práva vlastniť majetok.S výhradami prezidenta súhlasili viacerí členovia opozície, preto vyzývali vládnych poslancov, aby právnu normu opäť neschvaľovali. V takom prípade by začala platiť aj bez prezidentovho odobrenia.vyzývala Anna Zemanová z SaS. Jej kolega zo strany Ondrej Dostál doplnil, že prezident zákon vrátil, lebo má pochybnosti, že je v súlade s ústavou. Myslí si však, že vládna koalícia veto prezidenta prelomí a novelu opätovne prijme.opísal Dostál.Narážal tým na zrýchlený režim, v ktorom sa novela prijala v priebehu pár dní. Zároveň sa mu nepáčilo, že si dnes nestihol ani prečítať vyjadrenie prezidenta k novele, keďže len chvíľu po jeho rozhodnutí už o nej diskutoval ústavnoprávny výbor a hneď na to o nej začal rokovať parlament.položil následne otázku v pléne poslanec OĽaNO-NOVA Ján Budaj. Tiež mu prekážalo, ako koalícia rýchlo zaradila prezidentom vetovanú novelu na dnešné rokovanie parlamentu.priblížil Budaj.Podľa poslanca Miroslava Ivana (SaS) je pritom zarážajúce, že sa na tej istej schôdzi parlamentu najprv schváli ústavný zákon na ochranu slovenskej pôdy a zároveň sa na nej touto novelou potláčajú práva ľudí k pôde. Podľa Ivana však vôbec nie sú dôvodom na prijímanie takéhoto zákona špekulanti, ktorí by chceli zarobiť na pozemkoch pod bratislavským obchvatom.opísal poslanec. Dôvodom sú podľa neho sankcie, ktoré hrozia štátu zo strany koncesionára, ak nedostane včas stavebné povolenia. Prekáža mu však, že doteraz sa poslanci nedozvedeli o aké sankcie má ísť.Jediný z poslancov opozície, ktorý sa verejne v rozprave vyjadril za to, že za zákon zahlasuje, je predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Je totiž presvedčený, že špekulantom nemožno vyplatiť za pôdu také vysoké sumy, ako žiadajú a novela by tomu zabránila.Alojz Baránik (SaS) ho však vyzýval, aby si toto rozhodnutie premyslel a nepodpisoval sa takto pod tento zákon. Aj na ústavnoprávnom výbore to podľa neho pri hlasovaní o novele vyzeralo ako za komunizmu.uviedol Baránik.Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) však za novelou aj po prezidentovom vete stojí.reagovala hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. Na príprave novely sa podľa nej podieľali právnici z viacerých ministerstiev aj súkromného sektora.uviedla.