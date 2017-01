CDU opúšťa dlhoročná členka, nesúhlasí s politikou Merkelovej

Erika Steinbachová (na archívnej snímke) opúšťa po rokoch stranu CDU. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecká zákonodarkyňa a dlhoročná kritička politiky súčasnej kancelárky Erika Steinbachová dnes oznámila, že opúšťa Kresťanskodemokratickú úniu Nemecka (CDU) Angely Merkelovej pre nespokojnosť ohľadom prístupu kancelárky k otázke migrantov, ktorí nekontrolovane prúdia do krajiny.Steinbachová (73) slúžila v spolkovom sneme ako poslankyňa CDU od roku 1990. Jej spory s Merkelovou však neustále narastali aj preto, že kancelárka smerovala svoju stranu stále viac k politickému stredu. Hlavnými bodmi Steinbachovej kritiky boli krízové pôžičky Grécku a Merkelovej prívetivý postoj k migračnej vlne v roku 2015.Do Nemecka vtedy prišlo 890.000 migrantov, vlani 280.000.povedala Steinbachová pre noviny Welt am Sonntag. Podľa nej je vpúšťanie cudzincov bez riadnej identifikácieSteinbachová sa tiež sťažuje, že konzervatívny prvok programu CDU jePolitička dúfa, že do parlamentu sa v predpokladaných septembrových voľbách dostane nacionalistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), aby takSteinbachová však zatiaľ vstúpiť do AfD nehodlá, uvádza zmienené periodikum. Prieskumy ukazujú, že strana si získala podporu nemeckej verejnosti útokmi na Merkelovej migračnú politiku.