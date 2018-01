D. Trump: Na rokovaniach o brexite by som bol tvrdší než Mayová

Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho prístup k rokovaniam s Európskou úniou o brexite by bol "tvrdší", než je postoj, aký v súčasnosti uplatňuje britská premiérka Theresa Mayová.V rozhovore pre britskú televíziu ITV, ktorý odvysielajú v nedeľu večer, Trump bez bližších podrobností povedal, že by používal odlišnú taktiku, informuje agentúra AP.Spojené kráľovstvo sa pripravuje na vystúpenie z EÚ v marci 2019. Komplexné rokovania Londýna s Bruselom postupujú len pomaly a v Mayovej kabinete zjavne panujú hlboké rozpory ohľadom toho, ako by mal brexit vyzerať.Trump v interview s novinárom Piersom Morganom povedal, že sa teší na návštevu Británie, avizovanú na tento rok, a ospravedlňuje za retvítovanie videí britskej krajine pravicovej skupiny, ktoré zhoršilo jeho napätie vo vzťahoch s Mayovou. Dodal, že britský princ Harry a jeho americká snúbenica Meghan Markleová vyzerajú ako "krásny pár", hoci podľa vlastných slov nevie, či bol pozvaný na ich májovú svadbu na Windsorskom zámku. Trumpa nevyviedlo z miery, keď mu moderátor povedal, že Markleová vo voľbách v USA podporila jeho súperku Hillary Clintonovú a jeho označila za "rozdeľujúceho".reagoval.Trump poskytol Morganovi interview vo štvrtok počas návštevy Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.Uviedol v ňom tiež, že jeho vláda by nemusela odstúpiť od Parížskej dohody o klíme z roku 2015, ak budú dosiahnuté lepšie podmienky pre USA - sčasti aj preto, že sa mu páči francúzsky prezident Emmanuel Macron, popredný presadzovateľ tejto dohody.povedal Trump.zdôraznil.Trump okrem toho vyhlásil, že klíma Zeme sa ochladzuje a súčasne otepľuje, pričom ľadovce sa nezmenšujú tak, ako bolo predpovedané. Ako poznamenáva AP, takéto tvrdenia sa nezhodujú s poznatkami vedcov.