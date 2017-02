DAVIS CUP: Kližan s Martinom vo štvorhre neuspeli

Na snímke slovenskí tenisti Martin Kližan (vpravo) a Andrej Martin v zápase štvorhry proti maďarským hráčom Attilovi Balázsovi a Mártonovi Fucsovicsovi v 2. kole I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Maďarsko 4. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

2. kolo 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára



SLOVENSKO - Maďarsko 1:2 po druhom dni



Martin Kližan - Attila Balázs 6:1, 6:2, 3:6, 6:4



Jozef Kovalík - Márton Fucsovics 2:6, 7:6 (4), 3:6, 4:6



Kližan, Andrej Martin - Fucsovics, Balázs 3:6, 6:2, 3:6, 7:6 (5), 1:6



nedeľa: 13.00 Kližan - Fucsovics, Lacko - Balázs

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú po druhom dni stretnutia 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára s Maďarskom 1:2. O druhý bod pre maďarské farby sa na harde v bratislavskom NTC postarali v sobotňajšej štvorhre Márton Fucsovics s Attilom Balázsom, ktorí nečakane zdolali pár Martin Kližan, Andrej Martin po päťsetovej dráme 6:3, 2:6, 6:3, 6:7 (5). 6:1. Ak si chcú Slováci udržať nádej na postup do septembrovej baráže o svetovú skupinu, Kližan musí v úvodnej nedeľňajšej dvojhre so začiatkom o 13.00 v dueli tímových jednotiek zdolať Fucsovicsa.Maďarský tandem hneď v úvodnom geme prelomil podanie Kližana, po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0 a prvý set získal vo svoj prospech. Fucsovics s Balázsom výborne podávali, dobre sa dopĺňali na dvorci. Druhé dejstvo bolo v réžii Kližana s Martinom, ktorí sa zlepšili na returne a dvakrát brejkli Balázsa. O osude tretieho setu rozhodol šiesty gem, v ktorom Maďari po prestrelke na sieti zobrali Martinovi servis. Na začiatku štvrtého setu nevyužili Fucsovics s Balázsom sériu brejkbalov, za stavu 5:5 však získali podanie Martina a išli podávať na víťazstvo v zápase. Slováci však zahrali skvele na returne a vynútili si tajbrejk, v ktorom slávili úspech. Maďari sa však bleskovo zmobilizovali, v rozhodujúcom sete po dvoch brejkoch odskočili Slovákom na 5:0 a zápas už dotiahli do úspešného konca.Martin bol po prehre sklamaný.Ani Kližan nebol so svojím výkonom spokojný.Slovenský kapitán Miloslav Mečíŕ tvrdí, že ešte nie je nič stratené.V Aegon aréne ide o reprízu minuloročného duelu druhého kola kontinentálnej zóny, v ktorom zverenci kapitána Miloslava Mečířa v júli zvíťazili hladko 3:0. V septembrovej baráži o účasť vo svetovej skupine prehrali na tráve v Sydney s domácou Austráliou 0:3. Slováci naposledy účinkovali medzi elitnou daviscupovou šestnástkou v roku 2006.