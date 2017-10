Deň bielej palice upozorní vodičov, ako sa správať k nevidiacim

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 12. októbra (TASR) – Poukázať na potrebnú zvýšenú ohľaduplnosť a pozornosť voči chodcom so zrakovým postihnutím je cieľom ôsmeho ročníka dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) ju v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru (PPZ) a Mestskou políciou (MsP) hlavného mesta SR Bratislavy organizuje v piatok 13. októbra v 48 mestách Slovenska, na 55 priechodoch pre chodcov.informovala koordinátorka celej akcie Dušana Blašková z ÚNSS. Dodala, že situáciu bude v blízkosti priechodov monitorovať polícia, ktorá bude zastavovať vodičov.uviedla.Zmysel akcie, ktorá sa koná pri príležitosti Svetového dňa bielej palice (15.10.), ozrejmila pretrvávajúcim trendom, keď mnohí vodiči stále nevedia správne reagovať a naznačiť chodcovi s bielou palicou to, že mu dávajú prednosť a môže bezpečne prejsť na druhú stranu. Upozornila, že často vodiči reagujú trúbením, svetelným blikaním alebo gestikuláciou.vysvetľuje Blašková, ktorá je tiež zrakovo postihnutá.Vodiči sa môžu na stretnutie s chodcom s bielou palicou pripraviť. V uplynulom roku vzniklo krátke inštruktážne video, ktoré ozrejmí, ako bezpečne identifikovať, kedy sa nevidiaci chystá vstúpiť na vozovku i to, ako chodca so zrakovým postihnutím adekvátne upozorniť, že môže bez obáv prejsť na druhú stranu vozovky. Video je možné nájsť na stránke ÚNSS.Za výbornú pomôcku pri výchove nových vodičov i inštruktorov autoškôl označil video podpredseda predstavenstva Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Vojtech Jurík.upozornil Jurík.Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR Ján Ignaták je presvedčený, že inštruktážne video by si mal pozrieť každý vodič aj žiadateľ o vodičský preukaz. Poukázal vo všeobecnosti na nebezpečenstvo, ktorému sú na slovenských cestách vystavení chodci.zdôraznil. Vyzdvihol v tomto smere práve slabozrakých a nevidiacich.poznamenal.Zastúpenie na akcii za bratislavskú mestskú políciu pozitívne vníma i náčelník MsP Ivan Lechner. Hoci sa preventívnym dopravným aktivitám bratislavskí mestskí policajti venujú pravidelne, podobná akcia je novinkou.uviedol. I on vyjadril presvedčenie, že podobné simulácie prinášajú pre motoristov neoceniteľnú skúsenosť do budúcich reálnych situácií.Pätnásty október ako Svetový deň bielej palice vyhlásila Svetová únia nevidiacich (WBU) v roku 1964. Oficiálnym znakom nevidiacich je biela palica. Rozlišujú sa tri typy – orientačná, teda dlhá biela palica, signalizačná, čiže krátka biela palica, a oporná biela palica, ktorú využívajú zväčša seniori odkázaní na fyzickú oporu. Každá z nich by mala mať zároveň reflexné prvky.