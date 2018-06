Desať rokov uplynie od úmrtia herca a režiséra Petra Raševa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V roku 1952 sa narodil slovenský herec, režisér a riaditeľ divadla, manžel herečky Ľubice Blaškovičovej - Peter Rašev. Počas Nežnej revolúcie moderoval mítingy v Košiciach. V rokoch 1990-1991 bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR (vzdal sa mandátu). Mal dve dcéry - Kristínu a Katarínu./span> Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Bratislava 12. júna (TASR) - Desať rokov uplynie v utorok 12. júna od úmrtia divadelného herca a režiséra Petra Raševa.Bol dlhoročným členom košického Štátneho divadla (ŠD) a zakladateľom a riaditeľom Staromestského divadla v Košiciach. Stvárnil množstvo výrazných postáv zo svetovej tvorby: Hamleta, Dona Juana, Cyrana a ďalšie. Svoje hudobné a pohybové nadanie uplatnil v množstve muzikálov. Jeho zamatový hlas znel často v rozhlasových hrách, dabingu i v televíznych dokumentárnych filmoch.Divákom sa predstavil aj vo filmoch Dvere dokorán (1977) a Já jsem Stena smrti (1978). Zahral si tiež v niekoľkých televíznych filmoch a seriáloch.Peter Rašev sa narodil 6. augusta 1952 v Prešove, mal sedem bratov a sestru-dvojča. Ako jediný z nich sa vydal na umeleckú dráhu., odhalil Rašev svoj pôvod v jednom z rozhovorov v roku 2008.Po skončení strednej školy začínal ako elév v operete prešovského Divadla Jonáša Záborského (DJZ), ktorého členom zboru spevohry bol v rokoch 1970-1974. Na druhý pokus ho prijali na Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave, skončil ako talentovaný študent s červeným diplomom v roku 1978. V tom istom roku nastúpil spolu s manželkou do Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach, členom činohry ŠD bol s prestávkami do roku 2005, kedy odišiel do invalidného dôchodku.Počas Nežnej revolúcie v roku 1989 ako prvý z košických hercov vystúpil na tribúnu a moderoval mítingy v Košiciach. V rokoch 1990-1991 bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR), mandátu sa vzdal. V roku 1996 ho s manželkou vyhodili z divadla. Ponuku však dostal z Kanady.opísal neuveriteľnú náhodu herec.Po návrate na Slovensko sa herec zaslúžil o založenie ďalšej divadelnej scény v Košiciach. V košickom Staromestskom divadle si vyskúšal aj ďalšiu rolu – začal upravovať divadelné hry a písať vlastné. Je autorom dvoch divadelných hier Na jednom lane a Caranténa.V roku 2006 mu diagnostikovali nádor na pľúcach a metastázy na mozgu. Po diagnostikovaní zákernej choroby pracoval Rašev už iba ako režisér v dabingu a aj za túto prácu získal profesionálne ocenenie.Herectvo a divadlo boli jeho láskou a vášňou, rovnako ako umelecky zameraná rodina – manželka Ľuba Blaškovičová a dcéry Kristína a Katarína.Peter Rašev zomrel po ťažkej chorobe 12. júna 2008 vo Fakultnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach vo veku nedožitých 56 rokov. Jeho popol je rozsypaný pod lipou, ktorú spoločne zasadili s manželkou na chalupe v Prakovciach.