Edukačná kampaň o HIV pokračuje na stredných školách

Bratislava 14. februára (TASR) - Edukačná kampaň, ktorá chce zlepšiť informovanosť o infekcii HIV medzi mladými ľuďmi, pokračuje na stredných školách diskusiami so študentmi. Kampaň odštartovala vlani v decembri a jej hlavným motívom je práca so skratkami, ktoré mladí bežne používajú pri on-line komunikácii alebo na sociálnych sieťach.hovorí Michal Skurák zo Slovenskej asociácie študentov medicíny, ktorý diskusie povedie.Cieľom kampane HIV nie je AIDS je posilniť vedomosti a informovanosť.vysvetlila docentka Danica Staneková, vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave.O kampani boli informované všetky stredné školy. Edukačné materiály a metodický materiál sú v elektronickej verzii dostupné na webovej stránke hivniejeaids.sk. Diskusie si môžu školy bezplatne objednávať prostredníctvom mailu michal@hivniejeaids.sk. Kampaň realizuje Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov medicíny a farmaceutickou spoločnosťou Janssen.