Emma Drobná boduje:Singel Words je najhranejším česko-slovenským hitom

Speváčka Emma Drobná. Foto: Facebook - Emma Drobna - official Speváčka Emma Drobná. Foto: Facebook - Emma Drobna - official

Bratislava 4. októbra (TASR) - Speváčka Emma Drobná je kráľovnou slovenského éteru. Jej singel Words je na Slovensku už tretí týždeň po sebe najhranejšou česko-slovenskou skladbou.Víťazka poslednej federálnej SuperStar sa s pesničkou Words drží už 11. týždeň v trojici najhranejších skladieb. A minulý týždeň sa dostala na tretie miesto najúspešnejších skladieb v medzinárodnej konkurencii, čím sa priblížila svojmu doterajšiemu maximu. S predchádzajúcim hitom Smile bola druhá. Je pravdepodobné, že čoskoro sa pozitívne reakcie na jej tvorbu prejavia aj u našich západných susedov, kde vstúpila do TOP 100 IFPI rebríčka na 72. miesto. Medzi česko-slovenskými piesňami poskočila v Česku na 15. miesto a je predpoklad, že jej umiestnenia sa budú meniť smerom nahor.Emma v týchto dňoch dokončila nahrávanie platne a jej priaznivci sa môžu tešiť začiatkom novembra na jej debutový album s názvom You Should Know, kde zmienené hity nebudú chýbať.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.