Exriaditeľ MMF Strauss-Kahn uzavrel v Maroku štvrté manželstvo

Na snímke Dominique Strauss-Kahn. Foto: TASR/AP Na snímke Dominique Strauss-Kahn. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 9. októbra (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ Medzinárodného menového fondu (MMF) Dominique Strauss-Kahn, ktorého politické ambície zmarila séria škandálov spojených s obťažovaním žien, sa uplynulý víkend štvrtýkrát oženil.Novou manželkou 69-ročného Dominiqua Straussa-Kahna sa stala 49-ročná Myriam L'Aouffirová, napísal dnes denník Le Parisien. Svadba sa konala v úzkom kruhu v marockom meste Marrákeš, kde pár žije. Strauss-Kahn sa tam venuje podnikaniu a konzultačnej činnosti. Myriam L'Aouffirová, rodáčka z marockého Rabatu, podniká v odbore počítačovej komunikácie.Strauss-Kahn bol nútený stiahnuť sa z politického života po tom, ako ho 14. mája 2011 v New Yorku na Letisku Johna F. Kennedyho zatkli a obvinili z pokusu o znásilnenie a vynúteného orálneho sexu s chyžnou hotela Sofitel na Manhattane. V roku 2012 obe strany po vyše ročnom vyjednávaní dosiahli mimosúdnu dohodu.Krátko nato sa však vo Francúzsku voči Straussovi-Kahnovi a ďalším 13 osobám začalo vyšetrovanie pre podozrenie z kupliarstva. Súd vtedy posudzoval najmä to, či Strauss-Kahn vedel, že sexuálne večierky, ktoré sa konali v roku 2010 a 2011 v severnom Francúzsku, v Paríži a vo Washingtone a ktoré organizovali jeho známi podnikatelia, boli dohodnuté s pasákmi a prostitútkami.Samotná prostitúcia nie je vo Francúzsku trestná, kupliarstvo však áno. V roku 2015 súd rozhodol, že Strauss-Kahn je nevinný.Bývalý socialistický minister financií a uznávaný ekonóm Strauss-Kahn mal v minulých rokoch kvôli svojim vzťahom so ženami aj ďalšie problémy, ktoré pútali pozornosť miestnych i zahraničných médií. Aféra s newyorskou chyžnou ho definitívne pripravila o možnosť kandidovať za socialistov vo francúzskych prezidentských voľbách.