Farmári chcú diskutovať o memorande o reforme agrosektora

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Nespokojní farmári zvolali na piatok o 13.00 h na Tyršovo nábrežie v Bratislave - Petržalke okrúhly stôl so zástupcami parlamentných strán - okrem ĽS Naše Slovensko, a nezaradenými poslancami, ako aj so zástupcami mimoparlamentných strán, ako KDH, SMK, Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko. TASR o tom informovala Iniciatíva poľnohospodárov.Cieľom diskusie má byť podpísanie memoranda o reforme poľnohospodárstva. Jeho súčasťou má byť harmonogram krokov s legislatívnymi návrhmi, ktoré budú riešiť priority farmárov z Košickej výzvy.Farmár z okolia Košíc František Oravec uviedol, že ani po protestnej jazde z východu, juhu, severu a stredu Slovenska do Bratislavy a následných protestoch poľnohospodári nedostali odpoveď na jednu zo základných požiadaviek, ktorou je podpísanie memoranda o reforme poľnohospodárstva na úrovni Koaličnej rady.povedal.uzavrel Oravec.