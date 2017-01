Federer oslavoval titul na párty, chce viac výhier nad Nadalom

Švajčiarsky tenista Roger Federer (vľavo) a Španiel Rafael Nadal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 30. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer oslávil zisk svojho osemnásteho grandslamového titulu na párty s priateľmi. Zábava sa natiahla do pondelka a šampióna Australian Open mrzelo, že na ňu nemal viac času.Federer v epickom finále triumfoval v päťsetovej dráme nad Španielom Rafaelom Nadalom a vo veku 35 rokov získal ďalší titul na podujatiach veľkej štvorky.vravel Federer po nedeľňajšom finále.S Nadalom má naďalej nepriaznivú bilanciu 12-23, ktorú by rád zlepšil.pripomenul Federer.Na pozápasovej tlačovej konferencii zopakoval, že titul z Melbourne by si zaslúžili obaja:V kariére a zbieraní titulov plánuje Švajčiar pokračovať až do momentu, keď mu to nedovolí zdravie.dodal Federer.