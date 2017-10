Festival EDMANIA odhaľuje mená a láka na bohatý lineup decembrovej edície

EDMANIA 2017

TRENČÍN 30. októbra 2017 (WBN/PR) - Trenčianske výstavisko EXPO CENTER bude v piatok 8. decembra hostiť tretie vydanie indoorového festivalu EDMANIA. Dva stage s dvoma prúdmi tanečnej muziky, ktoré nenechajú nikoho chladným, sú zárukou toho najlepšieho, čo tohtoročná sezóna na Slovensku ponúkne!EDMANIA začala svoju históriu písať len pred necelými dvoma rokmi a už sa úspešne zapísala do sŕdc mnohých návštevníkov. Organizátori na Slovensko za svoju krátku históriu priniesli 30 zahraničných mien (medzi nimi aj hviezdy ako Armin van Buuren či Sander van Doorn) a dali priestor dvadsiatke slovenských a českých DJov. Aktuálne EDMANIA team usilovne pracuje, aby v piatok 8. decembra pripravila pre návštevníkov dokonalý audiovizuálny zážitok, na ktorý budú ešte dlho spomínať. "Pracujeme na tom, aby všetko klapalo - od vstupu do areálu, cez technické vybavenie, nabitý lineup až po najmenšie detaily, ktoré ocenia aj tí najnáročnejší návštevníci," informuje EDMANIA team.Pre EDMANIA 2017 sa organizátori rozhodli vyskladať lineup, ktorý osloví naozaj široké publikum. Na Europa 2 stagi sa predstaviaako jediní zástupcovia TOP 40 z DJ MAG TOP 100. Ďalej vystúpiaso špeciálnou THIS IS SICK show,čiči české duoNávrat na EDMANIA hlási obľúbený techhousový producent aV exkluzívnom warmup sete sa predstaví jediný slovenský zástupca na tomto stagia sľubuje, že to bude niečo naozaj špeciálne!Trance stage pri tretej halovej edícii hlási zrejme najbohatší lineup v histórii. Do Trenčína premiérovo prichádzajúOpäť sa za playere na EDMANII postaví aj miláčik publikaa populárnyktorého mnohí považujú za nástupcu Armina van Buurena. Rodák z Trenčína –– pripravuje veľkolepú výpravu do hlbín tanečnej hudby za sprievodu talentovaných umelcov –EDMANIA prinesie spolu 19 účinkujúcich, ktorí sa postarajú o vynikajúci hudobný zážitok. Festival so srdcom pripravuje aj tradične obľúbené sprievodné aktivity ako FUN FOTO zóna či ChillVill.Predaj vstupeniek prebieha v sieti Ticketportal (SK, CZ, HU aj PL) a Partymenu.eu za cenu 29,99€ - na mieste budú stáť vstupenky 39,99€. „Upozorňujeme návštevníkov, že kapacita hál EXPO CENTER v Trenčíne je limitovaná. Minulý rok bol SOLD OUT už o 23tej a mnohí odchádzali sklamaní. Preto odporúčame lístky kupovať v predpredaji a zaistiť si svoje miesto vopred.“▌PIATOK 08.12.2017▌EXPO CENTER TRENČÍN▌Štart 19:00▌Koniec 6:00▌Event bit.ly/EDMANIA-2017 ▌Lístky bit.ly/EDMANIA-vstupenky ▌Trance stage: Andrew Rayel, Aly & Fila, Ben Gold, Driftmoon special live with Eller van Buuren, Koen Herfst & Geronimo, Heatbeat, Nifra, Standerwick LIVE, Styller, Sunny Lax, Super8 & Tab▌Europa 2 stage: Bassjackers, Dante Klein, EKG, Ferreck Dawn, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve, Mighty Fools, Nfix&Candice, Sick Individuals