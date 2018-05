FOTO a VIDEO: Bojnická zoologická záhrada otvorila svoju 63. sezónu

Národná ZOO Bojnice začala 63. letnú turistickú sezónu, 1. mája 2018 v Bojniciach. Zvieratá si už vychutnávajú teplé počasie a návštevníci ich môžu obdivovať vo vonkajších výbehoch. Na snímke návštevníci čakajú na vstup do ZOO. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Národná ZOO Bojnice začala 63. letnú turistickú sezónu, 1. mája 2018 v Bojniciach. Zvieratá si už vychutnávajú teplé počasie a návštevníci ich môžu obdivovať vo vonkajších výbehoch. Na snímke návštevníci čakajú na vstup do ZOO. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 1. mája - Viaceré novinky na túto sezónu pripravila pre svojich návštevníkov Národná zoologická záhrada v Bojniciach. Stretnúť sa tam budú môcť i s novými druhmi zvierat. V utorok špeciálnym podujatím otvorila zoo svoju letnú turistickú sezónu, podujatie si nenechali ujsť stovky ľudí.



"Národná zoologická záhrada Bojnice odštartovala v utorok už svoju 63. sezónu v poradí. Počas dňa mohli návštevníci navštíviť stanoviská, kde sa môžu stretnúť s chovateľmi, opýtať sa na ich zverencov, uvidieť ukážky potravy, prípadne zvlek z hada. Preberali sme tam aj rôzne témy, napríklad aké suveníry si nenosiť z dovolenky," povedala pre TASR hovorkyňa zoologickej záhrady Simona Kubičková.







Väčšina zvierat sa podľa nej pohybuje už vonku, keďže je krásne teplé počasie, takže sú naspäť vo svojich letných expozíciách. "Z takých noviniek máme napríklad aru hyacintovú, to je najväčší papagáj sveta, je nádherný modrý, ten návštevníkov určite upúta. Prípadne môžu vidieť aj perličky supie, tie majú holú hlavu, čím sa podobajú na supa, ale inak nie sú si veľmi podobné. Prípadne sme doviezli začiatkom tohto roka kožnatku nílsku, tá je na viváriu. Takže je toho naozaj veľa, čo môžu vidieť a, samozrejme, zvieratá pribúdajú stále," priblížila.



Bojnická zoo pripravila na sezónu i viacero novôt. "Pripravujeme viaceré novinky, ale zatiaľ nechceme prezrádzať nič dopredu. Stále však upravujeme či už expozície pre zvieratá, ale aj návštevnícku časť, je to rôznou výsadbou zelene a takýmito úpravami, takže stále sa to tu vynovuje a zlepšuje," dodala Kubičková.

