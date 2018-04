Foto a video: Nad Bojnicami onedlho sprístupnia unikátnu vyhliadkovú vežu. S výstavou už začali.

„Bola by to dominanta. Šesťdesiat metrov vysoká vyhliadková veža zvláštna v tom, že sa jedná vlastne o tri metre široký chodník prístupný aj pre seniorov a mamičky s kočíkmi. Šesťpercentné stúpanie sa dá prekonávať aj ľuďom s pohybovými problémami, nebol by tam žiaden schod. Návštevník by pomaličky stúpal po špirálovom chodníku až na vrch,“ opísal projekt Eliaš. Pamiatkari však schválili vyhliadku len do výšky koruny stromov.

Ako potvrdila Lívia Reháková, stavba vyhliadkovej veže bola v rozpore s Ochranným pásmom nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Bojniciach. Zdôraznila, že účelom vyhlásenia ochranného pásma je zabezpečovať vo verejnom záujme ochranu a usmernený rozvoj prostredia, kde sa nachádzajú a v ktorom dominujú výrazné národné kultúrne pamiatky.

„Svojím umiestnením na najvyššom kopci za bojnickým zámkom a navrhovanou výškou šesťdesiat metrov by sa stala novou dominantou územia a v diaľkových pohľadových celkoch by vytvorila novú panorámu a siluetu, v ktorej je chránená dominantnosť kultúrnych pamiatok i v širších krajinných vzťahoch. Z pohľadu ochrany kultúrneho dedičstva je to neprípustné,“ konštatovala Reháková. Doplnila, že projektovú dokumentáciu k umiestneniu tridsaťmetrovej vyhliadkovej veže, ktorá výrazne neprevýši vzrastlé stromy, Krajský pamiatkový úrad v januári schválil.

Hlavná architektka mesta Prievidza s rozhodnutím pamiatkarov súhlasí. „Čo sa týka hmoty a výšky veže, mala by byť v pokore a nekonkurovať bojnickému zámku,“ povedala Zuzana Hlinková. Ako dodala, projekt sa hodí skôr do prírodného prostredia ako do historického mesta.

Vizualizácia pôvodnej 60 metrovej vyhliadkovej veže (nová bude výrazne nižšia)