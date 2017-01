Francúz M. Fourcade zvíťazil aj v stíhacích pretekoch 5. kola SP

Francúz Martin Fourcarde vyhral v stíhacích pretekoch na 12,5 km 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Ruhpoldingu 15. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



stíhacie preteky na 12,5 km:



1. Martin Fourcade (Fr.) 33:57,5 min (3 tr. okruhy)



2. Emil Hegle Svendsen (Nór.) +18,3 s (0)



3. Michal Krčmář (ČR) +19,5 (0)



4. Anton Šipulin (Rus.) +21,3 (1)



5. Arnd Peiffer (Nem.) +24,1 (1)



6. Dominik Landertinger (Rak.) +38,3 (1)



7. Simon Schempp (Nem.) +39,7 (2)



8. Erlend Bjöntegaard (Nór.) +41,1 (1)



10. Daniel Mesotitsch (Rak.) +46,7 (0)







Priebežné hodnotenie SP (po 13 z 26 pretekov):



1. Fourcade 730 bodov



2. Schempp 446



3. Šipulin 440



4. Svendsen 414



5. Peiffer 409



6. Lesser 379



...



57. HASILLA 24



64. OTČENÁŠ 12



75. KAZÁR 7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ruhpolding 15. januára (TASR) - Aj v stíhacích pretekoch 5. kola Svetového pohára biatlonistov triumfoval Francúz Martin Fourcade. Nemecký Ruhpolding mu v hustom snežení doprial, do cieľa za ním na 12,5-kilometrovej trati dobehol Nór Emil Hegle Svendsen so stratou 18,3 sekundy a Čech Michal Krčmář s odstupom 19,5 s. V priebežnom hodnotení SP po 13 pretekoch suverénne vedie M. Fourcade.Jeho najbližším prenasledovateľom bol po štarte Rakúšan Eberhard, ktorý strácal na Francúza 18 sekúnd. Nevylučoval sa veľký pohyb v umiesteniach, v Ruhpoldingu našťastie veľmi nefúkalo, no husto snežilo a na strelnici si nikto nemohol byť istý vybielenými terčmi. Medzi štartujúcimi chýbal čo len jeden zástupca slovenského biatlonu, keďže sa v šprinte ani jeden neumiestil v šesťdesiatke.Francúz M. Fourcade siahal na okrúhly 10. triumf v sezóne. Po úvodnej streľbe ležmo sa jeho náskok ešte zvýšil po tom, ako Eberhard netrafil až tri terče. Kurióznu kolíziu a pád zažila ešte pred streľbou dvojica Nemcov Schempp a Peiffer, z miery ich však nevyviedol a strieľali s nulou. V druhej streľbe si Francúz ubral s náskoku, keď minul dva terče a Nór Svendsen sa k nemu priblížil na 8,5 sekundy, ďalší šiesti sa zoradili v rozpätí 30 sekúnd.V prvej stojke po ďalšej chybe Francúza sa už Svendsen ujal vedenia, do 10 sekúnd sa zmestili ešte štyria a onedlho sa všetci spojili. Pred záverečnou stojkou sa oddelil od prenasledovateľov M. Fourcade, zastrieľal bezchybne, Svendsen na medzičase za ním zaostával 14,3 sekundy a tento náskok M. Fourcade pri svojom 59. triumfe v kariére ešte zvýraznil. Svendsen dobehol bez problémov druhý a tretí skončil po vydarenom finiši Čech Krčmář, a to štartoval z 29. miesta.