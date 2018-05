Gravidná nosorožia samica dáva nádej na záchranu ohrozeného druhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Diego 18. mája (TASR) - Samicu nosorožca tuponosého južného žijúcu v safari parku v kalifornskom San Diegu sa podarilo úspešne inseminovať. Vedcom vďaka tomu skrsla nádej, že by sa im mohlo podariť zachrániť pred vyhynutím extrémne ohrozený poddruh nosorožca, informovala vo štvrtok agentúra AP.Vedci budú teraz pozorne sledovať, či dokáže samica menom Victoria, ktorej gravidita by mala trvať 16-18 mesiacov, umelo počaté mláďa aj vynosiť. Ak sa to podarí, mohla by sa v budúcnosti stať náhradnou matkou pre ohrozený poddruh nosorožca tuponosého severného.Z toho sa momentálne vo svete vyskytujú už len posledné dve samice, ktoré žijú v prírodnej rezervácii vo východoafrickej Keni, a tie pravdepodobne už nijaké mláďa vynosiť nedokážu.Victoria je prvou z dovedna šiestich samíc nosorožca tuponosého južného, u ktorých budú vedci z výskumného inštitútu v San Diegu zisťovať, či by ich bolo možné použiť ako náhradné matky. Práve úspešné umelé oplodnenie predstavuje - podľa Barbary Durrantovej zo zmieneného inštitútu - dôležitý míľnik v procese záchrany ohrozeného poddruhu nosorožcov.