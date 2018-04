Grécko pripravuje plán ďalších reforiem výmenou za zmiernenie dlhov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 10. apríla (TASR) - Plány na zmiernenie gréckeho dlhu, o ktorých Atény rokujú s medzinárodnými veriteľmi, by mohli vyriešiť dlhotrvajúce rozdiely v názoroch európskych veriteľov a Medzinárodného menového fondu (MMF). Uviedol to v utorok grécky minister financií Euklid Tsakalotos.Podľa ministra plány, ktoré sa týkajú termínov budúcich splátok z gréckeho dlhu, poskytnú MMF požadované záruky. Fond zvažuje oneskorenú účasť na gréckom záchrannom programe, ale európske prognózy pre Grécko považuje za príliš optimistické a presadzuje tiež tvrdšie úsporné opatrenia.Tretí záchranný program pre Grécko vyprší koncom augusta, ale Atény sa zaviazali pokračovať v reformách, v znižovaní výdavkov aj v privatizačnom programe výmenou za odpustenie časti dlhu.Tsakalotos to uviedol v rozhovore pre dnešné vydanie aténskeho denníka Efimerida ton Syntakton. Minister poskytol toto vyhlásenie dva dni predtým, ako grécka vláda predloží veriteľom svoj návrh plnenia podmienok záchranného programu.