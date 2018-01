HC Košice má 6-7 adeptov na trénera, Šimurda chce splatiť dôveru

Na snímke vpravo dočasný nový hlavný tréner HC Košice Marcel Šimurda a vľavo dočasný asistent trénera Peter Bartoš počas tlačovej konferencie hokejového klubu HC Košice k zmene trénerov 3. januára 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 3. januára (TASR) - Angažovanie trénerskej dvojice Marcel Šimurda - Peter Bartoš by malo byť iba dočasné riešenie. Uviedli to predstavitelia hokejového klubu HC Košice, ktorí v úvode nového roka odvolali Milana Jančušku s Jergušom Bačom pre neuspokojivé výkony mužstva. Vedenie klubu má ambíciu doplniť mladú trénerskú dvojicu, v hľadáčiku je podľa prezidenta HC Júliusa Langa 6-7 kandidátov.Košickí hokejisti prehrali v závere decembra tri zápasy v rade, čo sa im stalo prvýkrát v sezóne. Po nich prišlo k odvolaniu trénerskej dvojice, ktorú vedenie angažovalo pred sezónou 2017/18.uviedol prezident HC Košice Július Lang.Podľa predstaviteľov klubu bude hlavnou ambíciou nového trénera využiť potenciál hráčov súčasného kádra. Vylúčené však nie sú ani zmeny v tíme, tie by však mali byť v kompetencii nového kormidelníka.poznamenal Lang.Na doobedňajšom rozkočuľovaní pred zápasom 33. kola proti Trenčínu sa trénerského kormidla ujal Šimurda, ktorému bude asistovať Bartoš. Pre Šimurdu je to návrat k A-mužstvu po necelom roku. V sezóne 2016/2017 pôsobil ako asistent Rostislava Čadu, no pred záverom základnej časti ich vedenie odvolalo. Návratu k tímu, navyše vo významnejšej pozícii, sa potešil.poznamenal 37-ročný tréner.Zaujímavé obdobie zažíva jeho asistent Peter Bartoš. Ten si v predošlom domácom zápase proti Banskej Bystrici vychutnával ovácie publika, keď dal symbolickú bodku za aktívnou kariérou a presedlal na pozíciu trénera mládeže.uviedol Bartoš.