Internet do slovenských škôl bude poskytovať spoločnosť SWAN

Bratislava 25. júla (TASR) - Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na projekt Edunet_SK, ktorým chce ministerstvo školstva zabezpečiť komplexné dátové telekomunikačné služby a pripojenie k internetu, je skončená. Kontrola nezistila žiadne nedostatky, ktoré by mali vplyv na výsledok verejného obstarávania. Informovalo o tom ministerstvo školstva. Rezort tak môže uzavrieť zmluvu s víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou SWAN.uviedol minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Ako dodal, je teraz v ich záujme spustiť projekt čo najskôr a zabezpečiť služby pre žiakov, pedagógov a jednotlivé školy.V protokole o výsledku kontroly je uvedené, že požiadavky na predmet zákazky vie splniť viacero poskytovateľov služby na trhu, a že technické parametre tak nie je možné považovať za diskriminačné. Kontrolóri taktiež uviedli, že stanovené požiadavky nemohli odradiť subjekty, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb, od účasti vo verejnom obstarávaní. V protokole sa tiež konštatuje, že je efektívne a hospodárne, aby v rámci zákazky rezort školstva ako obstarávateľ žiadal jedného spoločného poskytovateľa služby. Sieť s takým počtom prípojných bodov je totiž príliš rozsiahla na to, aby bola pri decentralizovanom modeli riadenia a správy siete zachovaná rovnaká miera bezpečnosti, stability a efektívnosti. V kontrole sa tiež konštatuje, že predmet zákazky bol definovaný tak, že umožnil predložiť ponuky viacerým uchádzačom, a že predmet zákazky bol jednoznačný, úplný a nestranný a zároveň neznevýhodňujúci relevantné subjekty na trhu. ÚVO pri kontrole postupu zadávania zákazky zistil len jedno kontrolné zistenie, ktoré však podľa ministerstva nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania.Rezort školstva môže uzatvoriť rámcovú zmluvu s víťazom verejného obstarávania vzhľadom na zákonné lehoty najskôr v druhej polovici augusta. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 81.022.291,76 eura s DPH. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou, spoločnosť SWAN, a. s., však dokáže zabezpečiť požadované služby za sumu 64.428.107,86 eura s DPH. Oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavuje najnižšia cenová ponuka úsporu približne 16,5 milióna eur. Ponuky s cenou boli otvorené 31. marca za prítomnosti jednotlivých uchádzačov a členov výberovej komisie.Verejné obstarávanie na projekt Edunet vyhlásilo ministerstvo školstva v novembri 2015. Funkcia projektu Edunet má byť oveľa širšia ako u jeho predchodcu, projektu Infovek 2. Projekt má školám poskytnúť telekomunikačné a dátové služby a služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete. Školy by tak mali mať kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje.