J. RICHTER: Slovensko podpíše s Maďarskom memorandum o spolupráci

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Spolupráca slovenských úradov s maďarskými pri kontrole vysielaných pracovníkov by sa mala posilniť. Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD), Slovensko podpíše s Maďarskom memorandum o spolupráci.priblížil Richter.Okrem toho by sa malo v máji tohto roka uskutočniť stretnutie, na ktorom budú zástupcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rumunska o problematike vysielania zamestnancov diskutovať.avizoval Richter.Minister sa vyjadril aj k problematike dovozu pracovnej sily, keďže firmy majú stále na Slovensku problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Naďalej je presvedčený, že na Slovensku je pracovnej sily dostatok.skonštatoval Richter.Rezort práce sa stretne aj s predstaviteľmi novej automobilky Jaguar Land Rover, aby sa dozvedel, akú pracovnú silu bude automobilka potrebovať. Podľa generálneho riaditeľa ústredia práce Mariána Valentoviča do automobilky zaslalo svoj životopis viac ako 40.000 ľudí. Spoločnosť s nimi v súčasnosti komunikuje a priamo ich oslovuje. Prácu by mohli získať aj ľudia, ktorí v súčasnosti dochádzajú za prácou do závodu Audi v Maďarsku.dodal Richter.