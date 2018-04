Jarné vyúčtovanie spotrebovanej energie zaťažuje mnoho domácností

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Bratislava 16. apríla (TASR) - Jarné vyúčtovanie za spotrebované energie v minulom roku výrazne zasiahne do rozpočtu predovšetkým zamestnancom v školstve a obchode. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Hneď za nákladmi na bývanie krátia Slovákom rozpočet hlavne poplatky za televíziu, telefón a internet, a to najmä pracovníkom v sektore IT.Najciteľnejšie vnímajú zaťaženie celkovými fixnými výdavkami zamestnanci vo finančníctve, školstve a zdravotníctve. Ich rozpočet je zaťažený nákladmi na bývanie, televíziu, internet, telefón, prevádzku automobilu, poistenie či poplatky za školu a škôlku zo 40 %. Najlepšie sú na tom ľudia pracujúci v stavebnom sektore: fixné poplatky pre nich predstavujú menej ako tretinu domácich nákladov. Pracovníci v zdravotníctve, viac než iné profesie, investujú do svojich detí, platby za služby súvisiace s deťmi a ich vzdelávaním uvádza 27 % zdravotníkov. V prípade nákladov na prevádzku automobilu vedú zamestnanci finančného sektora a sektora IT, platby sa týkajú zhodne 44 % respondentov.radí Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.Výdavky na voľný čas sú najvýraznejšie zastúpené v rozpočte pracovníkov v stavebníctve a sektore IT. Najmenej za koníčky a zábavu utrácajú ľudia pracujúci v zdravotníctve (66 % z nich má tieto výdavky vo výške maximálne do 10 % rozpočtu). Najčastejšie výdavky vo voľnom čase tvorí nákup lístkov do kina, návšteva reštaurácie alebo stretnutie s priateľmi. Za tieto aktivity sú najviac ochotní platiť ľudia pracujúci v službách (42 %).Čo sa týka výdavkov za cestovanie a výlety, na popredných pozíciách sú zamestnanci zo zdravotníctva. Do aktívneho odpočinku pri športových aktivitách najviac investujú v rámci voľnočasových výdavkov zamestnanci sektora IT spolu s príslušníkmi uniformovaných zborov (21 %, respektíve 17 %).