Johnson v uniknutej nahrávke pripustil, že brexit môže skončiť krachom

Londýn 8. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson pripustil, že kompromisy, ktoré robí vláda Spojeného kráľovstva, by mohli znamenať, že Británia ostane aj po brexite pripútaná k Európskej únii. S odvolaním sa na uniknutú nahrávku, ktorú získal web Buzzfeed, o tom v piatok informovala agentúra AP.Podľa Buzzfeedu Johnson na stredajšej súkromnej večeri s podporovateľmi brexitu taktiež priznal svoj narastajúci obdiv k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten by podľa jeho slov viedol rokovania s Bruselom o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ omnoho razantnejšie.povedal šéf britskej diplomacie, ktorého citovala spravodajská televízia Sky News.Johnson pred členmi skupiny Conservative Way Forward (Konzervatívna cesta vpred) povedal, že rokovania s Bruselom spejú do fázy, keď budú Briti. Pripustil, že brexit môže skončiť krachom.vyhlásil Johnson, ktorý ale zároveň vyjadril presvedčenie, že všetko nakoniec dobre dopadne.Šéf britskej diplomacie v uniknutej nahrávke taktiež zdôraznil, že brexit sa uskutoční a že bude nezvratný.dodal.Varoval tiež, že nakoniec by Británia mohla s Bruselom dospieť k dohode nerešpektujúcej mnohé krajné hranice, ktoré už podporovatelia brexitu nechceli prekročiť.