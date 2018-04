K letu Rzeszów-New York bude premávať autobus z Košíc cez Prešov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 12. apríla (TASR) – Ľudia z východného Slovenska budú mať najkratší prístup na medzikontinentálny let bez prestupovania do New Yorku z poľského Rzeszówa. Pravidelné letecké spojenie do USA oficiálne začína z medzinárodného letiska Rzeszów – Jasionka 30. apríla s odchodom o 14.00 h, ďalšie lety sú naplánované každý pondelok. Pre pasažierov zo Slovensku bude premávať na letisko Jasionka k tomuto spoju medzinárodné autobusové spojenie z Košíc s odchodom o 6.30 h, s možnosťou nástupu aj v Prešove. Informoval o tom vo štvrtok v Prešove prezident medzinárodného letiska Rzeszów-Jasionka Michal Tabisz.Podľa jeho slov keď cestujúci nastúpi v Prešove do autobusu ráno o 7.15 h, už večer o 19.00 h bude vystupovať z lietadla v New Yorku. Prezentácia nového dopravného spojenia je výsledkom dohody o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Podkarpatským vojvodstvom, ktorú podpísali 16. februára v Rzeszówe.Tabisz uviedol, že v dnešnej dobe je dôležitá ponuka, cena a doplnkové služby. Preto Slovákom zabezpečia autobusové pripojenie k letom z Rzeszówa a naopak. Lietať bude Boing 787 Dreamliner pod krídlami poľskej národnej leteckej spoločnosti LOT.doplnil.Dodal, že od 12. marca zaviedli tiež pravidelnú linku do Tel Avivu, ktorú si už teraz objednávajú slovenské cestovné kancelárie.povedal Tabisz. Poznamenal, že letisko v Košiciach nemá linku do USA a spojenie s Tel Avivom im končí v júni. Túto medzeru chcú preto využiť.Riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga víta zavedenie autobusovej linky Prešov – Rzeszów a vidí v tom aj ďalšie možnosti pre rozvoj cestovného ruchu medzi obidvoma krajinamipovedal.Ďalej doplnil, že spolupráca medzi PSK a Podkarpatským vojvodstvom funguje už desať rokov. Je veľmi intenzívna a participujú na mnohých cezhraničných projektoch. Do budúcnosti pripravujú výmenné pobyty a spoločné propagačné materiály, tiež vlakové spojenia v tomto cezhraničnom regióne.