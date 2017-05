K. MACHÁČKOVÁ: Vláda by mala riešiť, čo bude po ťažbe uhlia + video

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Prievidza 23. mája (TASR)- Vláda a ďalšie dotknuté inštitúcie by sa mali reálne začať zaoberať otázkou, čo bude s regiónom hornej Nitry, keď sa tam v nasledujúcich rokoch skončí ťažba hnedého uhlia a výroba elektriny z neho vo všeobecne hospodárskom záujme. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla primátorka Prievidze a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Katarína Macháčková. Zároveň so svojím parlamentným kolegom Jozefom Mihálom (nezaradený) predstavila i viacero možností, ako regiónu pomôcť.





Prievidzská primátorka pripomenula vyjadrenia ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), ktorý podľa nej spochybnil realizáciu všeobecného hospodárskeho záujmu do roku 2030, Európska komisia tiež podľa jej informácií pripravuje v súvislosti s rokovaním o baníctve rozhodnutie, ktoré sa týka štátnej pomoci a ktoré bude hovoriť o tom, že je nezákonná. "Keď takéto rozhodnutie príde, sme na to pripravení? Treba hovoriť o tom, čo nastane v takejto chvíli? Budú bane pokračovať v ťažbe?" pýtala sa Macháčková. Slovenské elektrárne podľa nej tiež majú podpísanú zmluvu o pevnej cene za výrobu elektrickej energie do roku 2021, pričom sa v súvislosti s prvými dvoma blokmi Elektrárne Nováky uvažuje, že skončí v roku 2021. "Chcem, aby sme túto situáciu riešili vopred, nechcem, aby sa z nášho regiónu stala hladová dolina a potom sa dostaneme niekde do pásma regiónov, ktorým treba pomáhať. Ja chcem, aby sa táto situácia riešila vopred a pripravili sme si istý plán, ako túto situáciu zvládneme," zdôraznila.



Macháčková podľa svojich slov vidí tri zásadné okruhy, ktoré treba pre región urobiť. "Prvá vec je otázka dopravnej infraštruktúry, jednak je to obchvat Prievidze a jednak je to cesta R2, ktorú nám štát sľubuje už roky. Treba pripraviť programy pre podporu podnikateľov. Samozrejme, veľmi sa tešíme, že prišlo Brose, je to veľký investor, ale my tu máme malých a stredných podnikateľov a myslím si, že sú to veľmi schopní ľudia, oni dokážu pomôcť regiónu, keď im pomôže štát. Chceme otvoriť otázku týkajúcu sa jednak rekvalifikačných kurzov, jednak možno špeciálnych dôchodkov pre baníkov," načrtla.





Mihál vidí riešenie podľa svojich slov v zákone o podpore znevýhodnených okresov, a to v súvislosti s prevenciou pred rastúcou nezamestnanosťou. "Tento zákon umožňuje vláde prijať takzvaný akčný plán, kde sa komplexne vypracuje stratégia na pomoc okresu a presne to potrebuje aj okres Prievidza," spresnil.



"Netreba sa tiež báť otvoriť otázku o rozšírenej možnosti čerpania predčasných starobných dôchodkov pre baníkov," podotkol nezaradený poslanec NR SR.



Finančné zdroje z pohľadu štátnej pokladnice sú, ako tvrdí Mihál, veľmi vysoké. "Veď dnes ide na podporu ťažby v baniach na hornej Nitre okolo 100 miliónov eur ročne. Tie zdroje sú také veľké, že ak by sa zrealizovali plány, ktoré tu naznačujeme, ktoré by mohla vláda prijať, tak na to rozpočet vláda nepochybne má. A bolo by falošné hovoriť, že tomu tak nie je," dodal.





Macháčková chce spolu so svojimi parlamentnými kolegami osloviť listom premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ministerstvá a ďalšie inštitúcie, aby prišli do Prievidze a začali spolu dialóg o budúcnosti regiónu hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia. Mihál avizoval, že ak časť opozičných poslancov príslušné zmeny nepresadí, minimálne ich pripravia.