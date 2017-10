Kaliňák: Polícia v prípade vraždy E. Valka nerezignovala

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) oceňuje, že polícia nerezignovala a jej intenzívna práca priniesla výsledok v podobe objasnenia vraždy právnika Ernesta Valka. Kaliňák to uviedol dnes po zasadnutí vlády. Vyjadril vieru, že polícia môže rovnako uspieť aj pri ďalšej citlivej kauze – vyšetrovaní vraždy študenta Daniela Tupého.uviedol.Minister zároveň podotkol, že už v úvode vyšetrovania vraždy Ernesta Valka došlo k niekoľkým pochybeniam. Z jeho pohľadu bolo nešťastné najmä politické zasahovanie do prípadu.pripomenul.Práve takého dôkazy dnes podľa Kaliňáka predstavil policajný prezident s generálnym prokurátorom. "doplnil.Policajný vyšetrovateľ obvinil dve osoby v prípade vraždy právnika Ernesta Valka. Jedna je obvinená z vraždy, druhá z lúpeže. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Jozef R. čelí obvineniu z vraždy právnika Ernesta Valka a ďalších trestných činov. Jaroslava K. polícia obvinila pre zločin lúpeže spáchanej so zbraňou. Jozef sa momentálne nachádza vo väzení pre inú trestnú činnosť, Jaroslav je zatiaľ vo väzbe, taktiež pre iný zločin.Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara sa obvinení ešte v októbri 2010 mali rozhodnúť, že sa pokúsia vylúpiť dom Ernesta Valka. Dopredu plánovaná lúpež sa skončila 8. novembra 2010 vraždou prominentného právnika.opísal policajný prezident Tibor Gašpar. Lupiči z právnikovho domu ušli a nič si podľa polície neodniesli.