Kanada zdolala Švédov 5:2, vo finále MS 20 narazí na USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hráčov do 20 rokov - semifinále:



USA – Rusko 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0, 1:0)



Góly: 20. White (Keller, Jones), 31. Kunin (Greenway, Bracco), 37. White (Anderson, Keller), rozh. nájazd Terry - 12. Kaprizov (Vorobjov), 22. Gurjanov (Kudako, Karnauchov), 47. Gurjanov. Rozhodovali: Burchell (Kan.), Linde (Švéd.) - Kohlmüller (Nem.), Suchánek (ČR), vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 11.576 divákov.



USA: Parsons - Ahcan, McAvoy, Jones, Fitzgerald, Lindgren, Fox, Cecconi - White, Keller, Anderson - Thompson, Roslovic, Bellows - Bracco, Kunin, Greenway - Troy, Harper, Foley - Laczynski



Rusko: Samsonov - Sidorov, Rykov, Kudako, Sergačjov, Zborovskij, Voronkov, Dronov - Kaprizov, Vorobjov, Polunin - Gurjanov, Karnauchov, Kvartaľnov - Urakov, Beľajev, Trenin - Alexejev, Jurtaikin



Švédsko - Kanada 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)



Góly: 7. Eriksson Ek (Söderlund), 9. Grundström (A. Nylander) – 8. Stephens (Cirelli), 19. Cirelli (Clague, Chabot), 33. Gauthier (Dubois), 48. Strome (Juulsen, Bean), 59. Gauthier (Strome, Jost). Rozhodovali: Salonen (Fín.), Stricker (Švajč.) – Davis (USA), Goljak (Biel.), vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 13.456 divákov.



Švédsko: Sandström – J. Larsson, Gunnarsson, Bernhardt, L. Carlsson, Kylington, G. Carlsson, Dahlin – Ahl, Andersson, Lööke – Dahlen, Asplund, Pettersson – Grundström, Eriksson Ek, A. Nylander – Ohlsson, Wingerli, Söderlund – Karlström



Kanada: Ingram (9. Hart) – Chabot, Clague, Bean, Juulsen, Lauzon, Fabbro – Dubé, Cirelli, Stephens – Dubois, Roy, Gauthier – Joseph, Barzal, Raddysh – Jost, Strome, Speers – McLeod



Ďalší program:



štvrtok 5. januára:

21.30 o 3. miesto: Švédsko – Rusko (Montreal)



piatok 6. januára:

02.00 finále Kanada - USA (Montreal)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 5. januára (TASR) – Vo finále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov sa stretnú hokejisti USA a domácej Kanady. Američania si v stredajšom dramatickom súboji poradili s Ruskom 4:3 až po samostatných nájazdoch a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o zlaté medaily. Kanaďania sa v druhom semifinále v Montreale rozbiehali pomalšie, napokon však zdolali švédskych rovesníkov 5:2. Hráči z "kolísky hokeja" sa do finále prebojovali po ročnej pauze, v noci na piatok zabojujú o svoj 17. titul z juniorských MS.Americkí hokejisti tak oplatili "zbornej" vlaňajšiu tesnú semifinálovú prehru 1:2. Vtedy obsadili nakoniec bronzovú priečku. Zlato získali zatiaľ trikrát v histórii - v rokoch 2004, 2010 a naposledy 2013. Okrem toho majú na konte aj jedno striebro a päť bronzových medailí. Rusi prišli o šancu na piaty triumf v histórii, vlani im to taktiež nevyšlo, keď prehrali vo finále s domácimi Fínmi.Stredajší zápas odštartovali aktívnejšie zámorskí hráči, ktorí si v úvode vypracovali niekoľko možností. Najlepšiu mal v 10. minúte Troy Terry, keď sa rútil na Samsonova, ale ten si s jeho bekhendom poradil. O dve minúty prišla veľká chvíľa Rusov. Tí sa ujali vedenia vďaka Kirillovi Kaprizovovi, ktorý šikovne zasunul puk do siete spoza bránky. Favorizovaní Američania však nepoľavili a v závere prvej tretiny vyrovnal tečom Colin White - 1:1.V druhej časti sa hrala vyrovnaná partia. Rusi išli opäť do vedenia v 22. minúte zásluhou Denisa Gurjanova, ale o desať minút neskôr vyrovnal po peknej akcii v presilovke Luke Kunin - 2:2. Hráči USA prvýkrát viedli (3:2) zásluhou druhého gólu Whitea a v 46. minúte mohli definitívne zlomiť duel, no Clatyon Keller nepremenil trestné strieľanie. Platilo pravidlo nedáš - dostaneš a o 50 sekúnd neskôr svietilo na ukazovateli 3:3, o čo sa zaslúžil Denis Gurjanov. V riadnom hracom čase ani v desaťminútovom predĺžení už gól nepadol a tak o triumfe a postupe USA rozhodol až v siedmej sérii samostatných nájazdov Troy Terry.