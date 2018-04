Kandidatúru na primátora Popradu oznámil mestský poslanec Ondrej Kavka

Na ilustračnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade Foto: TASR Na ilustračnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 11. apríla (TASR) – Kandidatúru na post primátora Popradu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách ohlásil mestský poslanec, podnikateľ a podpredseda občianskeho združenia Pre mesto Ondrej Kavka. Podľa neho by sa dalo budovanie športových ihrísk či obnova a rekonštrukcia cestnej infraštruktúry na území mesta robiť rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie, sústrediť sa chce na tri základné ciele.„Zastaviť neustály pokles obyvateľov mesta, posilniť podporu a rozvoj turizmu a zlepšiť systém dopravy,“ vymenoval. Zdôraznil, že počet obyvateľov Popradu klesá posledných 12 rokov a ročne tak mesto prichádza o cca dva milióny eur z daňových príjmov, ktoré by sa dali použiť na viaceré projekty. „Mesto pritom vlastní lokality i nehnuteľnosti vhodné na výstavbu štartovacích i nájomných bytov, či domov pre mladé rodiny, napr. v areáli bývalých Dukelských kasární, na Kvetnici či sídlisku Juh,“ dodal.Cestovný ruch považuje Kavka za najefektívnejší spôsob zhodnotenia plusov mesta Poprad, aby sa postupne stalo lídrom v oblasti turizmu. Mestský poslanec tiež plánuje vytvoriť mechanizmus tzv. participatívneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého občiansky sektor, miestne komunity, ale aj lokálnych podnikateľov môže samospráva podporiť.Kavka tiež verí, že sa mu v spolupráci s odborníkmi podarí vyriešiť problém s prehustenou dopravou na Štefánikovej ulici, ktorou denne prejde 18.000 až 20.000 áut. Chce docieliť, aby došlo k jej rozšíreniu z dvojprúdovej na štvorprúdovú cestu, a to prostredníctvom vybudovania podjazdu popod železničný most. „Chcem urobiť všetko pre to, aby sa v období šiestich až ôsmich rokov znížil objem individuálnej automobilovej dopravy a obyvatelia mali k dispozícii bezpečné trasy pre cyklistov i chodcov najmä smerom k športoviskám, relaxačným častiam a priemyselnej zóne v Matejovciach,“ dodal Kavka.Okrem Kavku zabojuje o post primátora Peter Dujava, ktorý rozbehol kampaň na sociálnych sieťach a bilbordoch. Kandidatúru zvažuje aj súčasný primátor Jozef Švagerko. "To, či budem kandidovať, alebo nie, oznámim definitívne v septembri. Myslím si, že kandidátov bude viac, verím, že kampaň bude férová," uviedol pre TASR.