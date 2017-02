Katarzia a Billy Barman sa v marci vydajú na spoločné turné

Na snímke uprostred nu-folková hudobníčka Katarína Kubošiová známa pod menom Katarzia. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Na snímke uprostred nu-folková hudobníčka Katarína Kubošiová známa pod menom Katarzia. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 10. februára (TASR) - Katarzia a Billy Barman sa v marci spoločne vydajú na Veľkú čínsku tour, zahrajú v dvanástich mestách na Slovensku a v Česku. Obaja vydali jedny z najlepších albumov minulého roka a patria v súčasnosti k najobľúbenejším interpretom mimo stredného prúdu na Slovensku. Speváčka Katarzia a skupina Billy Barman vydávajú svoju hudbu pod Slnko Records a teraz ich spojí česko-slovenské turné, na ktorom vystúpia v 12 mestách.Koncertná šnúra ponesie názov Veľká čínska tour a začína sa 3. marca v Prešove. Ďalšími zastávkami budú Lučenec (4.3.), Košice (10.3.), Púchov (11.3.), Žilina (17.3.), Banská Bystrica (18.3.), Nitra (22.3.), Trnava (23.3.), Bratislava (28.3.), Trenčín (31.3.), Praha (10.4.) a Brno (11.4.).Rozhovory o spoločnom turné Katarzie a kapely Billy Barman sa začali už v minulom roku. Speváčka mala dokonca krstiť album Billy Barman Dýchajúce obrazy na ich decembrovom koncerte v Prahe, ale pre chorobu sa jej to nepodarilo. "Strašne sa tešíme, že ideme s Katkou koncertovať. Výborne si rozumieme, fandíme si a keďže nemáme úplne identické skupiny fanúšikov, dúfame, že príde veľa ľudí, ktorí by sa možno na jednom koncerte nestretli," hovorí gitarista a skladateľ Jozef Vrábel zo skupiny Billy Barman.Bratislavská kapela vydala tretí album Dýchajúce obrazy na labeli Slnko Records v novembri 2016. Demonštruje na ňom odvahu vydávať sa viacerými hudobnými smermi, experimentovať s aranžmánmi, dychovými nástrojmi, prípadne postaviť celú skladbu len na vokáloch. Titulnou piesňou aj témou, ktorá sa nesie celou nahrávkou je sloboda. Pesnička aj album sú v nominácii na album a singel roka Radio_Head Awards.Katarzia vydala svoj druhý album Agnostika v septembri minulého roka. Predstavuje sa na ňom ako producentka a manažérka v úplne nových polohách a s celou kapelou prvoligových muzikantov z Česka aj Slovenska, vrátane Martina Valihoru, Mareka Minárika a výborných inštrumentalistov z jazzového konzervatória v Prahe. Veľa pozitívnych ohlasov prúdi z Českej republiky, kde sa Katarína presťahovala a dostala sa do povedomia aj svojským coverom piesne Davida Kollera Záchranár. Začiatkom roka Katarzia opäť rozvírila hladinu našej scény pesničkou Kde sa slzy berú, ktorú zložila pre nový slovenský film Piata loď. A čo hovorí na blížiace sa turné? "Agnostická kapela s prvotriednymi 'Barmanmi'. Teším sa na to."