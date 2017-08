Katy Perry. Foto: TASR/Michal Svitok Foto: TASR/Michal Svitok

Bratislava 28. augusta (TASR) – Americká superhviezda Katy Perry predstavila videoklip k singlu Swish Swish. Na basketbalovom ihrisku jej v ňom asistuje celý tím známych tvárí.Speváčka Katy Perry tento rok naozaj nelení a zo svojho najnovšieho albumu Witness servíruje jeden hit za druhým. Začiatkom roka sa po dlhšej pauze vrátila na scénu s chytľavým singlom Chained To The Rhytm, ktorý zabodoval aj v slovenských rádiách. V máji nasledoval nemenej úspešný singel Bon Appétit, v ktorom okrem Katy môžeme počuť aj Nicky Minaj. A práve k poslednému singlu Katy Perry predstavila aj oficiálny videoklip.Ten sa odohráva na basketbalovom ihrisku a sympatická speváčka v ňom opäť potvrdzuje, že nemá problém si vystreliť - nielen na kôš, ale ani sama zo seba. V bizarnom basketbalovom zápase sa však okrem Katy predvedie aj množstvo ďalších známych hráčov, ako napríklad Hafthor Július Björnsson, známy zo seriálovej senzácie Game Of Thrones, Gaten Matarazzo (Stranger Things), Jenna Ushkowitz (Glee), tanečník Dexter Mayfield, internetová senzácia Russell Horning, Molly Shannon a Terry Crews v úlohe trénerov, desaťnásobná Ms. Olympia Iris Kyle a ďalší. Nechýba, samozrejme, ani už spomínaná Nicky Minaj.Katy Perry ako milovníčka hravých a originálnych videoklipov tak fanúšikov nesklamala ani tentoraz, ba dokonca sa jej najnovším počinom, režírovaným Daveom Meyersom, podarilo posunúť latku opäť o kúsok vyššie.