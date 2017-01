KDH je pripravené na opozičnú dohodu do volieb do VÚC s SaS a OĽaNO

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 8. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je pripravené urobiť strategickú opozičnú dohodu pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC) so stranami SaS a OĽaNO-NOVA. V rozhovore pre TASR to povedal predseda KDH Alojz Hlina. Spoluprácu so Smerom-SD odmieta.uviedol Hlina. Potvrdil záujem spolupracovať so SaS a OĽaNO-NOVA.upresnil Hlina.Spolupráca by mala viesť podľa neho k tomu, aby si v krajoch mohli ľudia vyberať z koaličného a opozičného kandidáta. Je si vedomý toho, že sa objavia aj kandidáti ĽSNS či nezávislí. Myslí si však, že keď koalícia a opozícia jasne označia svojich kandidátov, bude to pre ľudí zrozumiteľnejšie.vysvetlil.KDH rokovalo o prípadnej spolupráci s OĽaNO-NOVA, ktoré bude na rokovaniach s SaS presadzovať pripojenie KDH k ich spolupráci. SaS zrejme nebude mať so širšou spoluprácou problém. Potvrdila, že hoci rokovania stále prebiehajú, už teraz vie povedať, že široká koalícia by bola správnou cestou. SaS a OĽaNO-NOVA oznámili spoločný postup už v júli s tým, že v krajoch budú tvoriť "akési jadro koalície". Pre každý kraj sa môžu dohadovať s ďalšími potenciálnymi stranami.