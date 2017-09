Kolová dolina bude aj po zonácii pre turistov neprístupná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Vysoké Tatry 13. septembra (TASR) – Kolová dolina vo Vysokých Tatrách zostane aj po návrhu pripravovanej zonácie Tatranského národného parku (TANAP) začlenená do zóny s obmedzenou výskumnou činnosťou ako ekologicko-funkčný priestor bez ľudských aktivít. Pre turistov, skialpinistov a horolezcov v tatranskom prostredí bude aj naďalej zatvorená, tvrdí to riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.Do Kolovej doliny nevedie značený turistický chodník. Na jar tohto roku sa skalná stena z Prostrednej Kolovej štrbiny zrútila a balvany žulových skál zastali až na dne doliny nad plesom. "Nové úlomky skál pokryli takmer tretinu starej sutiny. Celý sutinový pás bol trvalou monitorovacou lokalitou biotopov skalných sutín na silikátovom podklade. Mnohé druhy vzácnej a ohrozenej vegetácie tak zostali pochované pod hrubou vrstvou skál," priblížil Majko.Turisticky uzatvorená časť Vysokých Tatier patrí do národnej prírodnej rezervácie Javorová dolina. Rozprestiera sa medzi rázsochou Bortiek a rázsochou Jahneniec. O hlavný hrebeň Tatier sa opiera od Kolového štítu (2418 m nad morom) po Jahňací štít (2229 m nad morom). "Dnešné Kolové pleso vo výške 1565 m nad morom je zvyškom veľkého jazera, ktoré vypĺňalo dno doliny po ústupe ľadovca. Nad plesom sa vypína hrebeň Kolových veží, ktoré pretína po dĺžke mylonitové pásmo," priblížil Majko. Podľa jeho ďalších slov v severnom kotlovom výbežku je rozsiahly, 430 m vysoký sutinový pás, ktorý patrí medzi najvyššie vo Vysokých Tatrách.