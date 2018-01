L. Žitňanská: Pri exekučnej amnestii chránim záujmy justície

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 26. januára (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa pri diskusii o nastavení parametrov exekučnej amnestie snaží chrániť záujmy justície. Chce odbúrať rastúce náklady s takmer miliónom starých exekúcií, ktoré vedie štát a dostať čo najväčšiu časť z nich preč zo súdov. Ministerka to vysvetlila počas piatkového stretnutia s novinármi.Debata o morálnom hazarde súvisiacom s plošným odpúšťaním dlhov i debata o potrebe riešiť sociálno-ekonomickú situáciu niektorých vrstiev obyvateľstva je legitímna, uviedla Žitňanská. Podľa tej sa dokoncaozrejmila, o čo sa snaží pri rokovaniach s koaličnými partnermi.zdôraznila.Na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica starších ako päť rokov a veritelia ich podľa ministerky nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však i v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.Žitňanská pripomenula, že podľa nových pravidiel, ktoré vlani presadila, sa exekúcia fyzickej osoby, kde sa nič nevymáha, bude v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Podobnú situáciu chce aspoň čiastočne docieliť mimoriadnym opatrením i v prípade starých exekúcií. To by odľahčilo súdy a zastavilo rast nákladov štátu spojených s ťažko dobytnými pohľadávkami.Zhruba polovica exekúcií starších ako päť rokov je pritom podľa ministerky štátnych alebo verejnoprávnych. Medzi dlžníkmi v tejto skupine dominuje Sociálna poisťovňa, ktorá sa podieľa na celkovom balíku 30 percentami. Podrobnosti návrhu predstaveného koaličným partnerom Žitňanská nechcela konkretizovať s odôvodnením, že práve to by bol morálny hazard. Nespresnila ani možné náklady štátu súvisiace s exekučnou amnestiou.apelovala ministerka.zdôraznila.Mimoriadne opatrenie, ktoré navrhuje šéfka rezortu, nadväzuje na minuloročné zmeny – zavedenie jediného Exekučného súdu pre celé Slovensko a úpravu podmienok osobného bankrotu. Podľa prepočtov ministerstva je exekučná amnestia potrebná preto, že zvládnuť situáciu na súdoch, zahltených starými exekúciami štandardnými spôsobmi, by trvalo zhruba desať rokov.Stav je podľa ministerstva neprijateľný pre ľudí, ktorí starým exekúciám čelia aj pre samotné súdnictvo.zdôraznil rezort v piatkovej tlačovej správe.