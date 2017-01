Ľadové sochy na Hrebienku si pozrelo viac ako 19.000 ľudí

Na snímke ľudia obdivujú nasvietené ľadové sochy počas druhého dňa 5. ročníka medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch Tatry Ice Master na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 14. januára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke ľudia obdivujú nasvietené ľadové sochy počas druhého dňa 5. ročníka medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch Tatry Ice Master na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 14. januára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 16. januára (TASR) – Deväť tímov z Európy od piatku 13. do nedele 15. januára na Hrebienku vo Vysokých Tatrách počas podujatia Tatry Ice Master vytváralo ľadové sochy na rôzne témy. Ako uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Andrea Žigová, počas akcie na Hrebienok prišlo viac ako 19.000 ľudí.Už po piaty raz sa na Hrebienku vo Vysokých Tatrách konali neoficiálne majstrovstvá vo vyrezávaní ľadových sôch. "Termín podujatia bol oproti predchádzajúcim ročníkom posunutý o dva týždne skôr. Hlavný dôvod na zaradenie tohto podujatia do polovice januára treba hľadať práve v počasí, ktoré nás po minulé roky naozaj potrápilo a podpísalo sa aj pod príliš krátku životnosť ľadových diel," priblížila Žigová.Umelci zhmotnili v 360 ľadových blokoch, čo predstavuje 45 ton ľadu, svoje vnímanie a pohľad na tri súťažné témy. Piatkovou témou podujatia bola svetová architektúra, ktorú najlepšie podľa poroty zvládol tím z Fínska. Obľúbená voľná téma, ktorá predstavuje to najlepšie z tvorby ľadových majstrov, sa uskutočnila v sobotu. Druhý súťažný deň patril čisto ženskému tímu z Rakúska. Marina Hatzl a Kilian van del Velden vytvorili ľadové dielo predstavujúce súboj medzi rozumom a srdcom. Tvorba posledného súťažného dňa s témou mýty a legendy prebiehala pod kupolou, ktorá predstavuje klimatizovaný priestor s priemerom 25 metrov. Vytvorené diela doplnili už existujúce ľadové unikáty Tatranskej galérie ľadových majstrov. Z prvenstva sa v nedeľu tešil ruský tím."Všetky diela prvých dvoch súťažných dní podujatia ostávajú pre verejnosť sprístupnené vo voľnej prírode, kým to počasie ich životnosti dovolí. Diela tretieho súťažného dňa budú chránené klimatizovaným priestorom pod kupolou a ponúknuté na obdiv návštevníkom až do Veľkej noci," uviedla Žigová. Vstup do Tatranskej galérie ľadových majstrov je denne od 9.00 do 18.30 h, rovnako to je aj pri vstupe do Tatranského ľadového dómu.