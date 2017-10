Legendárne slovenské hity ožívajú vďaka mladej generácii spevákov

BRATISLAVA 27. októbra - Slovak Accordion Orchestra vyráža po júnovom koncerte v Košiciach na minitour Meníme svet hudby. Úvodný koncert turné sa uskutoční 27. októbra v Bratislave a bude pokračovať v decembri v ďalších slovenských mestách.Na všetkých ohlásených koncertoch si spolu so slovenským akordeónovým orchestrom zaspieva Nela Pocisková. Publikum si bude môcť v jej podaní vypočuť skladby Neviem sa nájsť (2013), Vyznanie (1979) od Mariky Gombitovej a Veľký sen mora (1987) z dielne Modusu.

Tanči dál

V Bratislave sa na jednom pódiu s Pociskovou a orchestrom predstaví aj Martin Chodúr, ktorý zaspieva vlastnú skladbu Tanči dál (2012), Sinatrovu klasiku New York, New York (1977) či skladbu Feeling Good (2005) vo verzii Michaela Bublého.„Na tento koncert sa veľmi teším, toto zoskupenie je pre mňa veľmi zaujímavé, akordeónový orchester v Česku nemá obdobu a ani vo svete som na to nenarazil, takže je to skvelá vec - jednak, pretože akordeón ako nástroj mám veľmi rád, dokonca som ho trochu študoval a mám akordeón doma, takže si naň sem-tam zahrám a jednak toto zoskupenie má medzi sebou aj bandoneón, čo je taký nástroj podobný akordeónu, ktorý je spätý s osobou argentínskeho skladateľa a inovátora tanga Astora Piazzollu, ktorý je jedným z mojich hudobných hrdinov. Nikdy som nikoho nevidel hrať na bandoneón, pretože je všeobecne známe, že je veľmi ťažké na ňom hrať, takže sa teším, že si naň aj niečo skúsim,“ poznamenal Chodúr.

Balada o štyroch koňoch



V Banskej Bystrici sa k Pociskovej a orchestru pridá Peter Lipa a v Liptovskom Mikuláši a Prievidzi popri nich vystúpi aj Lukáš Adamec. Peter Lipa návštevníkom a návštevníčkam koncertov ponúkne skladby z vlastného repertoára, Baladu o štyroch koňoch (1995) a Caracas (1995).



„V orchestri bude tentoraz viac akordeónov, ako na prvom koncerte v Košiciach, a v mojich pesničkách sa zmenili aranžmány, takže som veľmi zvedavý, ako to bude znieť. Som rád, že obe piesne zaznejú v nových úpravách. Všetky moje piesne sú pre mňa srdcovky, no jedna pravda predsa len platí, že tieto dve sú z tých úspešnejších,“ podotkol obľúbený džezmen.

Čardáš dvoch sŕdc

Lukáš Adamec zaspieva okrem iného svoju srdcovú záležitosť od Karola Duchoňa Čardáš dvoch sŕdc.„Teším sa, že tento projekt nezostal len v Košiciach, ale že ho budú mať možnosť počuť aj ľudia v iných mestách. Som rád, že máme aj nových hostí, ktorí si myslím, že sa svojej úlohy zhostia výborne a chcel by som len dodať, že pozývam všetkých ľudí, lebo je to neopakovateľný zážitok, či z polohy diváckej, spievajúceho interpreta alebo orchestra. Veľmi sa na to teším,“ povedal.Na Karola Duchoňa si na každom z avizovaných koncertov vystupujúci spoločne zaspomínajú i skladbou Šiel, šiel (1985).Ohlásené koncerty budú zároveň podľa umeleckého vedúceho Slovak Accordion Orchestra Vladimíra Košíka jedinečné vo viacerých smeroch.„Tentoraz to bude o niečom inom, budú to iné koncerty ako v Košiciach. Prvý koncert bol prvý, vtedy sme sa ešte ako orchester oťukávali a teraz to bude určite ešte o level vyššie. Teraz sme do tímu zobrali profesionálneho režiséra, ktorý nám pripravil kompletnú projekciu, ktorá bude k jednotlivým skladbám vytvárať nálady a v jednej inštrumentálnej časti budeme mať aj profesionálny tanečný pár, ktorý bude vyjadrovať svojim pohybom určitý príbeh, vzťah človeka muzikanta, ktorý sa dostal do fázy života, keď stratil zmysel svojho bytia, bol na dne, ale vrátil sa opäť k sebe,“ uviedol umelecký vedúci Accordion Orchestra Vladimír Košík.